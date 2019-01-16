Стало відомо, скільки у Кернеса заробили на головній ялинці

Мерія Харкова на чолі з Геннадієм Кернесом витратили тільки на головну ялинку в минулому році 7,7 мільйона гривень бюджетних грошей, що дорожче новорічної ялинки в Нью-Йорку. Зелену красуню визнали найвищою в Україні – 36 м, нагадують журналісти «24 каналу» у програмі «Центр розслідувань України».
На прикрасу майданчики для харківської ялинки пішло ще 15,8 мільйона
гривень. «А ось виконавцем робіт став традиційно Самвел Суренович Мурджанян, якого
в місті називають «постійним керівником проекту щодо встановлення ялинки». У 2018
році чиновники харківської мерії уклали з Мурджаняном шість договорів на монтаж
та оренду обладнання ялинки на майже два мільйони гривень», – йдеться в розслідуванні.
Журналісти також вважають, що деякі договору з Мурджаняном
укладені за завищеними цінами. Так, наприклад, оренда світлодіодним сітки за 583 тисячі
гривень вийшла дорожче, ніж, якщо б місто купило цю сітку.
«Цю дорогу сітку треба було чіпляти на спеціальний модуль.
На тендер прийшли два підприємця, проте перемогла Галина Бойко, в декларації
про відповідність вимогам конкурсу знову можна побачити знайоме словосполучення
– «ФОП Мурджанян». Тобто, з майже восьми мільйонів на харківську зелену красуню
– більше чотирьох мільйонів освоїв один підприємець. І лише одна з цих закупівель
пройшла через конкурс, і той, як бачимо, – фіктивний», – констатує ЗМІ.
За даними журналістів, харківська влада також дуже вибірково
вибирала підприємців, які встановлюють ярмаркові будиночки на центрально
площі міста – Свободи.
«Площа Свободи… одного з найбільших у Європі міста віддали
безкоштовно в користування ФОП Сорокін». Якщо сам Сорокін отримав право встановити
40 будиночків безкоштовно, то тим, хто захотів там торгувати на свята – довелося
платити», – зазначено в розслідуванні.
Раніше повідомляв, що закрив справу Кернеса суддя Київського райсуду міста Полтави
Андрій Антонов вказав у своїх деклараціях лише одну земельну ділянку. В той час
як батьки його дружини за останні 8 років набули три квартири, а також на тещу
записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 і BMW 520i.
Крім того Харківська міська рада в цьому році заплатить 275
тисяч гривень за трансляції своїх сесій на місцевому «7 каналі», яким
володіють представники родин Кернеса і народного депутата від «Опозиційного блоку»
Михайла Добкіна. Хоча раніше компанія-власник каналу
— «Регіональна телемовна компанія «Тоніс-центр» — показувала засідання міськради
Харкова безкоштовно.
Нагадаємо, також, що оточення Кернеса заробить мільйони на єдиному е-квитку в Харкові.