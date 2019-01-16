Стало відомо, скільки у Кернеса заробили на головній ялинці

Мерія Харкова на чолі з Геннадієм Кернесом витратили тільки на головну ялинку в минулому році 7,7 мільйона гривень бюджетних грошей, що дорожче новорічної ялинки в Нью-Йорку. Зелену красуню визнали найвищою в Україні – 36 м, нагадують журналісти «24 каналу» у програмі «Центр розслідувань України».

На прикрасу майданчики для харківської ялинки пішло ще 15,8 мільйона

гривень. «А ось виконавцем робіт став традиційно Самвел Суренович Мурджанян, якого

в місті називають «постійним керівником проекту щодо встановлення ялинки». У 2018

році чиновники харківської мерії уклали з Мурджаняном шість договорів на монтаж

та оренду обладнання ялинки на майже два мільйони гривень», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти також вважають, що деякі договору з Мурджаняном

укладені за завищеними цінами. Так, наприклад, оренда світлодіодним сітки за 583 тисячі

гривень вийшла дорожче, ніж, якщо б місто купило цю сітку.

«Цю дорогу сітку треба було чіпляти на спеціальний модуль.

На тендер прийшли два підприємця, проте перемогла Галина Бойко, в декларації

про відповідність вимогам конкурсу знову можна побачити знайоме словосполучення

– «ФОП Мурджанян». Тобто, з майже восьми мільйонів на харківську зелену красуню

– більше чотирьох мільйонів освоїв один підприємець. І лише одна з цих закупівель

пройшла через конкурс, і той, як бачимо, – фіктивний», – констатує ЗМІ.

За даними журналістів, харківська влада також дуже вибірково

вибирала підприємців, які встановлюють ярмаркові будиночки на центрально

площі міста – Свободи.

«Площа Свободи… одного з найбільших у Європі міста віддали

безкоштовно в користування ФОП Сорокін». Якщо сам Сорокін отримав право встановити

40 будиночків безкоштовно, то тим, хто захотів там торгувати на свята – довелося

платити», – зазначено в розслідуванні.

Раніше повідомляв, що закрив справу Кернеса суддя Київського райсуду міста Полтави

Андрій Антонов вказав у своїх деклараціях лише одну земельну ділянку. В той час

як батьки його дружини за останні 8 років набули три квартири, а також на тещу

записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 і BMW 520i.

Крім того Харківська міська рада в цьому році заплатить 275

тисяч гривень за трансляції своїх сесій на місцевому «7 каналі», яким

володіють представники родин Кернеса і народного депутата від «Опозиційного блоку»

Михайла Добкіна. Хоча раніше компанія-власник каналу

— «Регіональна телемовна компанія «Тоніс-центр» — показувала засідання міськради

Харкова безкоштовно.

Нагадаємо, також, що оточення Кернеса заробить мільйони на єдиному е-квитку в Харкові.