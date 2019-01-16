“Врятувала іконка”: п’яний священик РПЦ зніс авто з людьми. Момент ДТП лоб у лоб потрапив на відео

У місті Великі Луки Псковської області місцевий священнослужитель — завідувач канцелярією Великолукского Єпархіального управління, штатний клірик Свято-Вознесенського кафедрального собору міста Великі Луки ієродиякон Андрій Парфьонов — вилетів на своїй Toyota Camry на зустрічну смугу і спровокував ДТП, в якій серйозно постраждали дві жінки.

НП сталася близько 00:30 в ніч на 12 січня. Автомобіль, яким керував священик, врізався в Daewoo Nexia, де знаходилися водій і троє пасажирів. Удар припав на бік переднього пасажирського місця — там сиділа 43-річна Катерина Царьова. Жінка виявилася затиснута спотвореною дверима, вона отримала черепно-мозкову травму та переломи ребер. Крім того, у неї роздроблені кістки тазу, і потрібна операція.

“Він летів настільки швидко, що наш водій не встиг нічого зробити”, — розповіла друга постраждала.

Дочка Катерини Царевой Анастасія отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітини.

За словами дівчини, ієродиякон підійшов до їхньої машини зі словами: “Вибачте, мене занесло”.

Андрій Парфьонов

Piter.tv

Під час огляду було встановлено, що водій Daewoo Nexia тверезий, а в пробі Андрія Парфьонова містилося 0,71 проміле алкоголю (при встановленому законом РФ межі в 0,16 проміле у видихуваному повітрі).

Парфьонов приходив у лікарню до постраждалої Царевой.

“Він старанно просив вибачення і зі словами “Ось, вона нас врятувала” показував маленьку ікону з панелі управління автомобіля, зі сльозами на очах він розповідав про важке дитинство і хворих батьків, які не перенесуть такий вести”, — повідомляє зі слів Анастасії видання.

Дівчина заявила, що наостанок священик запевнив: “Я нічого не пив, тільки причастився”.