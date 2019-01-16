У ЄС схвалили санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ РФ

У санкційний список за використання і поширення хімічної зброї включать чотирьох росіян і п’ятеро сирійців.

Посли Євросоюзу на засіданні в середу, 16 січня, схвалили введення санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ РФ, в тому числі двох розвідників, обвинувачених Британією в отруєнні колишнього офіцера ГРУ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Про це повідомив в Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

За його даними, також у списку внесуть п’ять осіб з Сирії.

Очікується, що санкції будуть затверджені на наступному тижні і стануть першими за нового режиму санкцій за використання і поширення хімічної зброї.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила режим санкцій за хімзброю 15 жовтня минулого року. Санкції полягають у заборону на поїздки в ЄС і заморожування фінансових активів осіб і організацій. При цьому фізичним та юридичним особам ЄС буде заборонено виділяти кошти в розпорядження тих, хто потрапив під обмежувальні заходи.

У березні на території Великобританії колишній офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія зазнали дії нервово-паралітичної речовини. Після тривало лікування вони вийшли з коми і почали одужувати.

Британія впевнена у причетності Росії до інциденту. В отруєнні Скрипалів звинуватили російських громадян з псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов.

При цьому Москва стверджує, що не має нічого спільного з подією в Солсбері.