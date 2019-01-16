У Зімбабве у відповідь на протести жителів відключили Інтернет

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва оголосив, що ціни на паливо в країні зростуть більш ніж у два рази.

Відзначається, що в результаті зіткнень між цивільними і силовиками загинули не менше п’яти осіб, більше 200 були арештовані.

Спочатку власті почали блокувати соціальні мережі, включаючи Whatsapp, і в кінцевому підсумку, закрили доступ в інтернет.

На минулих вихідних президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва в телевізійному зверненні оголосив, що ціни на паливо в країні зростуть більш ніж у два рази – з $1,24 до $3,31 за літр бензину і з $1,36 до $3,11 за дизельне паливо.

Нагадаємо, в Демократичній республико Конго вимкнули інтернет після завершення голосування на президентських виборах. ЗМІ писали, що це було зроблено через прагнення уряду запобігти спекуляції в соцмережах про результати після дня голосування, про затримки роботи ділянок, неправильному функциониовании машин для голосування та інших проблемах.