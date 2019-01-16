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Адміністрація Трампа викликає 50 тисяч держслужбовців на роботу без оплати

16.01.2019

Администрация Трампа вызывает 50 тысяч госслужащих на работу без оплаты

Адміністрація президента США Дональда Трампа викликала десятки тисяч федеральних службовців назад на роботу без оплати, щоб примусити уряд працювати в умовах часткової зупинки.

На роботу з неоплачуваної відпустки викликаються держслужбовці, які відповідають за виплату податкових відшкодувань, що стежать за безпекою польотів і відповідальні за перевірки продуктів і лікарських засобів. За інформацією видання, працювати 50 тисячам державних службовців доведеться без оплати.

Як відомо, з 22 грудня цілий ряд американських відомств працюють у скороченому режимі. Близько 800 тисяч держслужбовців або працюють без оплати, або відправлені в неоплачувану відпустку. Причиною так званого шатдауна в США стала стіна на кордоні з Мексикою, на зведення якої потрібно 5,7 мільярдів доларів.

Головним ініціатором будівництва стіни є президент Дональд Трамп, який обіцяв боротися з мігрантами ще під час своєї передвиборної кампанії. Демократична партія США відмовляється виділяти зазначені кошти. У свою чергу американський лідер відмовляється підписувати бюджет.

15 січня суд у США відхилив заяву профспілок, які вимагали виплачувати зарплату працівникам федеральних установ, змушеним працювати під час шатдауна.

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