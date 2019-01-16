Адміністрація Трампа викликає 50 тисяч держслужбовців на роботу без оплати

Адміністрація президента США Дональда Трампа викликала десятки тисяч федеральних службовців назад на роботу без оплати, щоб примусити уряд працювати в умовах часткової зупинки.

На роботу з неоплачуваної відпустки викликаються держслужбовці, які відповідають за виплату податкових відшкодувань, що стежать за безпекою польотів і відповідальні за перевірки продуктів і лікарських засобів. За інформацією видання, працювати 50 тисячам державних службовців доведеться без оплати.

Як відомо, з 22 грудня цілий ряд американських відомств працюють у скороченому режимі. Близько 800 тисяч держслужбовців або працюють без оплати, або відправлені в неоплачувану відпустку. Причиною так званого шатдауна в США стала стіна на кордоні з Мексикою, на зведення якої потрібно 5,7 мільярдів доларів.

Головним ініціатором будівництва стіни є президент Дональд Трамп, який обіцяв боротися з мігрантами ще під час своєї передвиборної кампанії. Демократична партія США відмовляється виділяти зазначені кошти. У свою чергу американський лідер відмовляється підписувати бюджет.

15 січня суд у США відхилив заяву профспілок, які вимагали виплачувати зарплату працівникам федеральних установ, змушеним працювати під час шатдауна.