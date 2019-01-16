Морські пірати за минулий рік активізували напади

Найнебезпечнішим регіоном залишається Гвінейська затока.

У 2018 року збільшилася активність морських піратів. Про це свідчать дані з доповіді, опублікованого Міжнародним морським бюро (IMB) у середу, 16 січня.

Відзначається, що в минулому році зафіксовано 201 інцидент за участю піратів, у той час як у 2017 році їх було 180.

Найнебезпечнішим регіоном залишається Гвінейська затока. У минулому році у водах між Кот д’івуаром і Конго сталося в два з гаком рази більше інцидентів, ніж у 2017 році. Саме в цьому регіоні були захоплені всі шість судів, які потрапили в розпорядження піратів.

Крім того, в цьому регіоні обстріляли 13 судів з усіх 16, підданих таким нападам, взято в заручники 130 моряків з 141 і викрадено з метою отримання викупу 78 осіб з 83.

За останній квартал минулого року 41 чоловік був викрадений біля узбережжя Нігерії.

У доповіді IMB зазначається, що пірати нападають не тільки на танкери і рибальські судна, але і на контейнеровози і суховантажі.

У прибережних водах Сомалі захоплення судів не було, пірати обстріляли танкер Suezmax в Аденській затоці, а в більш ніж 480 км від узбережжя Сомалі – балкер Capesize і танкер, що перевозив продовольство.

У бюро вважають, що через присутність військово-морських сил ЄС та інших країн у регіоні, як і раніше, необхідно.