В Іспанії дворічна дитина провалився в 100-метрову свердловину

Дворічний хлопчик провалився у вузький колодязь, рятувальники не можуть до нього дістатися.

В Іспанії дворічний Юлен під час сімейного пікніка впав у вузьку свердловину, глибина якої, імовірно, досягає 100 метрів. Розповідаємо все, що відомо про подію і спробах врятувати хлопчика.

Як стався нещасний випадок

ЗМІ повідомляють, що у неділю, 13 січня, сім’я Юлена разом з друзями відправилися на пікнік в горах на фермі їх родича біля містечка Тоталан в провінції Малага.

Як пише El Pais, в той момент, коли батько хлопчика Хосе Розелло готував паелью, Юлен раптово впав у свердловину, діаметр якої складає всього близько 25 див. Родичі, на очах у яких це відбулося, кажуть, що не встигли нічого зробити. Півторарічний двоюрідний брат Юлена, з яким він грав перед тим, як упав у свердловину, не постраждав.

Видання Express з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що, ймовірно, свердловину пробурив дядько Юлена, коли шукав воду. NBC News повідомляє, що свердловину пробурили приблизно за місяць до інциденту.

За словами експертів, це стандартна практика, але у випадку, якщо воду не знаходять, такі свердловини повинні бути герметично закриті великими каменями.

Батьки Юлена підняли тривогу близько 14:00 13 січня, і з тих пір намагаються врятувати малюка.

Труднощі рятувальної операції

Врятувати Юлена намагаються близько ста чоловік, але завдання, з якою зіткнулися рятувальники, надзвичайно важка.

Свердловина, в яку впав Юлен, настільки вузька, що дорослій людині спуститися в неї неможливо. Крім того, існує небезпека обвалення грунту всередині свердловини.

У ніч на понеділок, 14 січня, рятувальники почали використовувати всмоктувальну машину для вилучення із свердловини землі та бруду, пише BBC. За допомогою зонда з камерою вдалося виявити пакет з цукерками і чашку зниклого хлопчика, але на глибині 73 метри камера зіткнулася з перешкодою з землі, і побачити за допомогою неї дитину так і не вдалося. Досі немає жодних доказів, що Юлен живий.

Рятувальники намагаються укріпити свердловину, щоб запобігти обвалення землі в ній, за допомогою труб.

Розглядається два можливих варіанти того, як можна було б дістатися до дитини. Mail.online пише, що один з варіантів – пробурити ширший отвір паралельно з існуючою свердловиною, яке б було більш глибоким і поєднувалося б з першою свердловиною U-подібним вигином. Однак рятувальники побоюються, що буріння може викликати обвалення в свердловині, в яку впала дитина.

Другий варіант – викопати перпендикулярний свердловині горизонтальні тунель, по якому дорослий міг би дістатися до місця, де знаходиться Юлен. Представниця уряду в провінції Малага Марія Гамез заявила 16 січня, що рятувальники намагаються реалізувати цей варіант, передає AP.

Докази того, що Юлен дійсно впав у свердловину

Деякі ЗМІ ставили під сумнів те, що Юлен дійсно впав у свердловину і писали, що його варто шукати і в інших місцях.

А власник розвідувальної фірми в Малазі Франциско Барранкеро заявив іспанському новинному сайту: “Я думаю, що малоймовірно, що маленький хлопчик там. Майже неможливо. Або так, або пошуки не проводяться належним чином”.

Барранкеро наполягав, що свердловина не може бути повністю вертикальною і говорив, що йому вдавалося діставати з таких свердловин молотки.

“Можливо, що дитина не застрягне і досягне дна? Я кажу, що це було б складно”, – стверджував він.

Ці слова викликали обурення у бабусі хлопчика і його матері. Мати хлопчика Вікі Гарсія заявила, що Барранкеро “найменш підходящий людина, щоб говорити про це”.

“Я чула, як кричав мій син, і його батько розмовляв з ним, він чув його і знову кричав, і тепер ми його більше не чуємо”, – розповіла вона.

16 січня представниця уряду в провінції Малага Марія Гамез повідомила, що рятувальники знайшли волосся Юлена в ґрунті, витягнутої з свердловини. Те, що волосся належить саме йому, підтвердив аналіз ДНК.

Друга біда в сім’ї

ЗМІ пишуть, що батькам Юлена Хосе Розелло і Вікі Гарсие менше 30 років. Вони тривалий час жили в Тоталане. На даний момент мама хлопчика працює в ресторані швидкого харчування, а батько безробітний.

У травні 2017 року помер у віці трьох років їх старший син Олівер. Причиною смерті був серцевий напад, імовірно пов’язаний з пороком серця.