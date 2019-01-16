Прокуратура Кременчука зупиняє роботу мереж заправок

У Кременчуці 31 грудня минулого року зупинили роботу заправок «Джаз Ойл» і «Мотто Трейдинг». Про це повідомляє профільне видання EnKorr з посиланням на рішення місцевого суду від 31 грудня та 3 січня 2019 року.
За даними ЗМІ, на заправці «УПК-Європлюс» були опечатані два
резервуара по 10 кубометрів, де зберігалися дизпаливо та бензин А-92, п’ять
заправних колонок (в тому числі і одна газова), 16 заправних пістолетів і
газозаправочный модуль.
«Співробітники прокуратури і регіональних управлінь Держпраці і
ДСНС прибули туди «з метою виявлення порушень правил безпеки під час
виконання робіт підвищеної небезпеки на АГЗП та пошуку коштів правопорушення».
Огляд АЗС проходив в рамках кримінального провадження, відкритого влітку 2017 р.
на підставі звернення одного з громадян», – пише ЗМІ.
За даними слідчих, працівники заправки не надали
їм дозвільні документи, у тому числі про підтвердження навчання операторів
охорони праці. В результаті 3 січня силовики попросили місцевий суд заарештувати
обладнання АЗС «Джаз Ойл» у Кременчуці. Після вивчення документів служителі
Феміди відмовили прокуратурі в арешті обладнання, вважаючи його необґрунтованим.
«Обладнання на АЗГП «Мотто Трейдинг» опечатаний 31
грудня 2018 р. в рамках цього ж кримінального провадження, було заарештовано в
відміну від станції «УПК-Європлюс». Арешт накладений на два резервуари по 30 кубометрів,
чотири з 10 кубометрів і газовий модуль», – додають журналісти.
У компанії також додали, що претензії слідчі зняли
через кілька днів, і станом на сьогоднішній день АЗС вже працюють в
штатному режимі.
Раніше SKELET-info повідомляв, що столичне Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби просить заарештувати 18 заправних станцій в Києві і області.