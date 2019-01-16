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Вибух і пожежа на хімзаводі в Росії: з’явилися перші відео і подробиці інциденту

16.01.2019

Взрыв и пожар на химзаводе в России: появились первые видео и подробности инцидента

Момент потужного вибуху на хімічному заводі “Поліпласт” в Ленінградській області потрапив на відео. Випадковим свідкам інциденту вдалося зняти дивовижні кадри, на яких видно, як стовп диму піднімається в небо на кілька десятків метрів.

Також стало відомо, що в результаті вибуху постраждали чотири людини. Після того як вибухнуло, будівля на площі 59 квадратних метрів охопила пожежа, а біля будинків у радіусі кілометра від епіцентру події вибило скла і посипалася штукатурка, передає LIFE SHOT.

Попередньо встановлено, що вибух прогримів в ході проведення монтажних робіт через порушення техніки безпеки. За інформацією МНС, рвонула установка по сухому змішування бетону.

Рятувальники продовжують розбирати завали, двоповерхова будівля підприємства повністю знищено.

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