Фірма, пов’язана з оточенням генерал-полковника СБУ, через суд нав’язувати язує лікарням новий для українського ринку препарат попри застереження МОЗу і лікарів.

Компанія «Гемофарм» почала агресивно просувати на ринок державних закупівель препарат «Уман Комплекс», що призначений для боротьби з кровотечами. Виявилось, що в окремих випадках він лише частково задовольняє медичні вимоги при лікуванні, а тому українські лікарні купують перевірений роками препарат «Октаплекс».

Попри чітку позицію МОЗу про те, що згадані препарати не є взаємозамінними, бізнесмени через суд змушують державні лікарні все-таки купувати їх дешевший «майже аналог». Замість ефективнішого. Попутно дозволяють собі маніпулювати науковими матеріалами, вибірково цитуючи у суді лише «правильні» для них частини дослідження.

«Уман Комплекс» проти «Октаплексу»

У грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва розглянув дві ідентичні справи, але прийняв два протилежні рішення. Позивачем в обох випадках виступило ТОВ «Гемофарм», а відповідачем – адміністративна колегія АМКУ з розгляду тендерних скарг. Приватник просив скасувати рішення тендерної колегії по тендерам Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова та «Охматдиту».

Зміст претензій був єдиним.

Замовники малі намір придбати препарат «Октаплекс 500 МО», а «Гемофарм» – замінити його препаратом «Уман Комплекс 500 МО». Учасник стверджував, що вони взаємозамінні.

Обидва препарати відпускаються за рецептом для лікування кровотечі і передопераційної профілактики кровотеч при набутій недостатності факторів коагуляції протромбінового комплексу або при вродженій недостатності вітаміну До залежного фактора коагуляції.

Альо смороду мають суттєву відмінність у складі діючих речовин: під торгівельну маркою «Октаплекс» уявлень чотирьохкомпонентний фактор коагуляції (II, VII, IX, X), а під «Уман Комплекс» – трифакторний (II, IX, X).

Міністерство охорони здоров’я України влітку 2018 року чітко повідомило, що однаковий код ATX в інструкціях обох лікарських засобів не доводити їх еквівалентність.

«Препарати не можуть розглядатись, як взаємозамінні, оскільки мають різний склад діючих речовин», – йшлося у листах Міністерства.

І тоді «Гемофарм» вирішив протягти пропоновані препарати до лікарень через тендерну колегію АМКУ – домігшись визнання дій замовників неправомірними. Проте, маючи на руках листи МОЗу, уповноважені також не взяли на себе сміливість вказувати лікарям, чим лікувати хворих.

Врешті усі опинилися в суді і там відбулись дві несхожі і водночас схожі одна на одну історії.

Інституту Амосова покарали відкритись перед «новачком»

Замовник пояснював, що:

«Інститут не має досвіду використання лікарського препарату Уман Комплекс, а тому призначення вказаного препарату пацієнтам, які не будуть мати право вибору, вважає неправильним».

Однак, суд не став розбиратись у складних технічних специфікаціях. Натомість зіслався на некоректно прописану замовником тендерну документацію: «Технічна специфікація, – пояснивши суду, – не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку, а специфікація Інституту – містить».

«Адміністративна колегія АМКУ під час розгляду скарги встановила, що згадані лікарські засоби не можуть розглядатись як еквівалентні, однак не було досліджене питання обґрунтованості посилання Замовника саме на конкретний препарат. Отже, відповідачем не було з’єднання ясовано питання відповідності тендерної документації Замовника вимогам Закону «Про публічні закупівлі». Зокрема, щодо наявності у тендерній документації Замовника вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників», – аргументував суд.

Півцитати з «Blood Transfusion»

Цього разу суд став на сторону регулятора та лікарів. Ймовірно тому, що питання взаємозамінності препаратів та аргументи сторін були досліджені значно глибше.

Так, замовник зіслався на дослідження різних терапевтичних втручань під контролем рівня факторів згортання, яке показало, що у дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями переважно виявляється дефіцит факторів згортання протромбінового комплексу комбінованого дефіциту всіх чотирьох факторів II, VII, IX, X. При цьому, в рутинній практиці неможливо поділити пацієнтів на групи і підгрупи для закупівлі обох препаратів у певному співвідношенні.

Більше того, в іншій публікації ці ж автори резюмували, що концентрат протромбінового комплексу, що містить фактори II, X і IX, «через відсутність фактора VII дозволяє зупинити або запобігти кровотечі тільки в половині випадків».

Суд заперечив: ця теза використовується у статті в іншому контексті, а самі автори зазначають, що «хороші результати дослідження без фактора VII можуть бути пов’язані з відносно низьким вихідним Міжнародним нормалізованим відношенням (МСВ) у наших пацієнтів».

Більше того, у суді з’єднання ясувалось, що британські фахівці прокоментували згадане вище дослідження колег, довівши, що при високих значеннях МСВ трифакторний препарат буде неефективним.

Тож наразі розклад такий: «Охматдит» відбив атаку «Гемофарму», а Інститут Амосова невдовзі в апеляційному суді захищатиме своє право не купувати «Уман Комплекс» у нав’язувати язливого «Гемофарму».

Високі ціни від дилера

Впливове оточення «Гемофарму» з Держлікслужби і СБУ

У свою чергу Марк Гороховський є співвласником фармацевтичної фірми «Медінтрейд», де його партнерами виступають Олена Просторів (вона ж є заступником директора з зовнішньоекономічної діяльності у «Гемофармі»), Сергій Ковальчук та Марина Шеремета.

Марина Шеремета – це дружина начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області Володимира Шеремети.

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