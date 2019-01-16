Американці нікуди не йдуть, замість цього вони атакують Асада

Очевидно, у США залишилося ще багато незавершених справ Сирії. У зв’язку з цим чергову заяву Дональда Трампа про швидке виведення його армії з арабської республіки сприймалося скептично. Тим більше, раніше президент Сполучених Штатів вже дозволяв собі робити подібні висловлювання, проте ніяких наслідків це не спричинило, у всякому разі, з заявленого нічого не було зроблено.

Янкі залишилися в Сирії і продовжили робити те, що робили раніше — зміцнювали самопроголошену державу курдів. Через цих самих курдів Вашингтон вміло контролює майже третина САР і при цьому знатно економить, примудряючись містити досить невеликий за масштабами сирійського конфлікту контингент.

І нинішній випадок не став винятком. Перший час після заяви президента США дійсно складалося уявлення, що деякі зміни все ж відбудуться. Наприклад, спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі продовжив розвивати цю тему, правда, вже вносячи деякі ремарки, з яких ставало ясно, що не все так однозначно.

Але начебто дядько Сем все ж готувався прийняти своїх синів додому. Потім раптом все у Вашингтоні схаменулися і згадали про курдів, яким загрожують турки. Анкара давно має намір розібратися з Загонами народної самооборони — основними союзниками США в Сирії, і кидати їх в такій ситуації було б дійсно дуже жорстоко. Трамп, звичайно, нещодавно написав, що його люди йдуть з Сирії, а з загрозою з боку Туреччини Вашингтон буде боротися санкціями, але у все це абсолютно не віриться. Загалом, очевидно, що глобальних змін в американській політиці на Близькому Сході ми не побачимо.

Втім, не можна не помітити, що янкі стали агресивніше. З чим це пов’язано, невідомо, але, схоже, військове керівництво з-за різких заяв Дональда Трампа стало кілька імпульсивніші у прийнятті відповідальних рішень.

Так, наприклад, днями сирійські урядові сили, розташовані в місті Булиль, були піддані атаці з боку міжнародної Коаліції на чолі з США. Причому однією з цілей стала місцева штаб-квартира. Про постраждалих і загиблих точної інформації немає. Про це повідомили багато сирійські джерела, пов’язані з опозицією, так і незалежні.

Майже відразу після атаки в місто були перекинуті додаткові сили Сирійської арабської армії, до того ж розпочато зміцнення прикордонних пунктів — Булиль розташовується в Дейр-ез-Зорі, недалеко від кордону курдських володінь.

Досить дивний хід, враховуючи заявлений намір США вивести солдатів. При цьому, очевидно, що такими вчинками американці дестабілізують ситуацію, посилюючи протиріччя між іноземними сторонами конфлікту

За інформацією нашого джерела у військовому керівництві РФ, подібні атаки раніше часто мали місце на території західного узбережжя Євфрату. Цілями США в більшості випадків були іранці і “Хезболла”, які займали певні позиції поблизу кордону з Іраком. Зараз же більшість сил персів виведено з цього району, так і взагалі в південній Сирії їх залишилося зовсім небагато.

В Абу-Кемаля вони залишаються, але є ймовірність, що в найближчій перспективі іранці покинуть і це місто. В даний час активно розробляється проект повного виведення персів з САР, однак, політичне врегулювання неможливе без Тегерана, тому військові радники і окремі спецсилы залишаться на невизначений термін.

Зараз поки вирішується основне питання з ракетним озброєнням Ірану в САР і обслуговуючим персоналом. Частина цієї масштабної роботи проробляється в рамках переговорів з США та Ізраїлем щодо врегулювання конфлікту. І в цьому зв’язку атака США на урядові сили виглядає нелогічно. Хоча, як було повідомлено представниками коаліції за військовим каналах зв’язку, за їх припущенням в цій будівлі знаходилися об’єкти, пов’язані з іранцями. Насправді, це не так. До того ж у цей день авіація Коаліції виконувала завдання по запобіганню попадання бойовиків на територію східного узбережжя Євфрату.

Справа в тому, що через урядові території ИГИЛ* часто переправляє свої загони в Хаджин. Терористи виходять зі свого анклаву, що на захід від Євфрату і, користуючись піщаними бурями або іншими можливостями непомітно пробратися, переправляються через річку. В цілому, це штатна ситуація, і очікувати якихось великих наслідків не варто. Періодично таке трапляється. Росія іноді бомбить курдські території, американці — урядові. У будь-якому випадку, це не завадить подальшому розвитку переговорів з США.