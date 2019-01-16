Влада Москви закупили у сумнівних компаній “естетичні” огородження за 15 млн. руб.

На вулицях Москви встановили нові огорожі для заметів, поставками яких займаються наближені префекта ЦАО. При цьому фірми, нібито виграли тендер, мають ознаки підставних, пише “Медуза”.

Стовпчики з висувними стрічками, як в аеропортах та урочистих заходах, з’явилися в місцях скупчення заметів і можливого падіння бурульок. За даними сайту держзакупівель, ДБУ “Житловик” усіх районів Центрального округу Москви в грудні закупили 5336 стійок на загальну суму 14,88 мільйона рублів.

У Москві закупили нові стійки, для огородження небезпечних місць. Ці суперсоврменные стовпчики (як в аеропортах) будуть використовувати замість лоховских поліетиленових стрічок. Як з’ясувала “Медуза” без попила не обійшлося: https://t.co/IYt165XZDL _(ツ)_/ Фото: Іван Голунь / “Медуза” pic.twitter.com/jVygH8zSFW — Лентач (@oldLentach) 16 січня 2019 р.

Раніше небезпечні місця для пішоходів захищали червоно-білою поліетиленовою стрічкою, середня вартість якої становить 230 рублів за 200 метрів, уточнює портал. У 2017 році кожен з десяти районів ЦАО закупив близько 10 кілометрів таких стрічок.

За приблизними підрахунками “Медузи”, загальні витрати могли скласти до 11,5 мільйонів рублів. Щоб захистити порівнянну площа з допомогою нових стовпчиків, потрібно докупити стійок ще на 45 мільйонів рублів, при цьому термін їх служби невідомий.

Тендери виграли три компанії, що займаються поставками для ДБУ “Житловик” в Центральному окрузі. Всі вони зареєстровані за адресами, які визнані Федеральною податковою службою РФ недостовірними, а вказані при реєстрації мобільні телефони компаній не працюють.

Тендери на стійки займався начальник відділу проведення закупівель ЦКУ “Дирекція житлово-комунального господарства та благоустрою ЦАО” Євген Маутер. До держслужби він був співвласником компанії “Будсервіс-До”, що входить в холдинг “Капітель”.

За даними “Нової газети”, компанії цього холдингу отримують підряди переважно від відомств, які очолював нинішній префект ЦАО Олександр Говердовський. За останні роки структури “Капітелі” виграли тендери більш ніж на 1 мільярд рублів, включаючи благоустрій за програмою “Моя вулиця” на Великій Нікітській, Великій Бронній і Спиридоновке.

У центрі скандалу в минулому році виявилася і інша компанія зі схожою назвою. Як з’ясував штаб опозиціонера Олексія Навального, протягом багатьох років компанія “Будсервіс”, пов’язана з бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, була єдиним учасником конкурсу на висновок договору з реконструкції трамвайних колій в Москві і виграла без будь-якої конкурентної боротьби 11 аукціонів на суму понад 4 мільярдів рублів. За оцінкою авторів розслідування, московський бюджет втратив як мінімум 713 мільйонів рублів внаслідок того, що весь багатомільярдний ринок ремонту трамвайних колій контролювала сім’я Ротенбергов.

У травні 2015 року в московському офісі ТОВ “Будсервіс” пройшов обшук у рамках кримінальної справи про розкрадання 70 млн рублів з бюджету РФ, однак про те, чим закінчилася справа, не повідомлялося. Відомо, що в березні 2014 року між МКУ “Управління капітального будівництва міста Орла” і ТОВ “Будсервіс” було укладено муніципальний контракт вартістю 234 млн рублів на будівництво автомобільної дороги. Отримавши аванс в 70 млн рублів, співробітники компанії не виконали зобов’язання договору.