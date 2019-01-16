Білорусь увійшла в топ-10 країн з найбільшими темпами скорочення робочої сили

У 2019 році близько 40 держав, у тому числі Білорусь, зіткнуться зі скороченням робочої сили. Такий прогноз наводиться в макроекономічному огляді, який підготувала міжнародна консалтингова та аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers.

Знімок носить ілюстративний характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У топ-10 країн, в яких очікуються найбільші темпи зниження кількості працездатного населення, увійшли Україна, Болгарія, Румунія, Литва, Угорщина, Латвія, Молдова, Хорватія, Росія і Білорусь. Передбачається, що в перерахованих країнах в 2019 році населення у працездатному віці скоротиться більш ніж на 1% порівняно з 2018 роком.

Автори макроекономічного огляду відзначають, що зменшення кількості працездатного населення є серйозним викликом для економіки.

«Ми очікуємо, що уряди будуть приділяти більше часу роздумам про те, як довше зберегти літніх працівників на ринку праці в найближчі роки», — заявляють економісти PricewaterhouseCoopers.

Слід зазначити, що економічні влади готують Національну стратегію сталого розвитку Білорусі до 2035 року. У минулому році розробники документа підготували Загальну оцінку ситуації, можливих ризиків і загроз сталому розвитку на середньостроковий період.

Один із ризиків, який бачать економічні влади в середньостроковій перспективі, — демографічний. Згідно з демографічним прогнозом влади до 2030 року, через 11 років на 1000 працездатних громадян може доводитися 476 осіб старше працездатного віку (проти 442 в 2017 році).

На думку білоруських економістів, для запобігання негативних демографічних процесів у країні необхідно створити умови для збільшення народжуваності.

«Для підвищення готовності населення заводити дітей необхідно створювати умови, щоб жінки могли поєднувати роль матері і професійну діяльність. Для цього необхідно створювати відповідні умови і розвивати мережу дошкільних установ», — вважає академічний директор Білоруського економічного дослідницько-освітнього центру (BEROC) Катерина Борнукова.

Також, вважає експерт, забезпечити приріст населення можна за рахунок залучення в країну мігрантів.

«З урахуванням несприятливої економічної ситуації в Україні та культурної близькості наших країн Білорусь могла б розраховувати на залучення мігрантів з південної сусідки. Однак, щоб стати привабливою для мігрантів, в нашій країні повинні спостерігатися стійкі темпи економічного зростання», — наголосила у коментарі БелаПАН Катерина Борнукова.

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