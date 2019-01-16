Микола Травкін: “У прорив треба йти без нічого”

“Рішучий мужик – нинішній міністр економіки! Інші міністри на чолі з прем’єром продовжують чесати голову з якого боку у “прорив” кинутися, а Мінекономрозвитку вже і “дорожню карту” намалювала”, – пише колишній політик на своїй сторінці Facebook.

“Головний задум цієї “карті”, що в прорив треба йти без нічого. Якщо тягнути на плечах всіх цих нікчемних пенсіонерів і бюджетників, то можна і не прорватися! Ну, з пенсіонерами, слава Богу, в минулому році вирішили, тепер пора з вчителями та лікарями розібратися.

Ось, зокрема, вчителів і медпрацівників на селі є компенсація витрат на житло, опалення та освітлення. А їм у рамках травневих указів президента високі зарплати встановили. Навколишнє населення на самогоні з картоплею перебивається, а серед них жирують, немов олігархи. Так і до гріха недалеко. Селянин як впадає у відчай, то першим ділом попів з дзвіниць кидає і садиби багатіїв пече. Ось вчителів з лікарями і подпалит в першу чергу! Так що пільгу скасовувати треба навіть з-за соціальної справедливості, вважає міністр економіки.

Норми і правила у будівництві (СНИП) теж необхідно спростити. В одному з регіонів, розповів міністр, не змогли прийняти в експлуатацію будівлю побудованої школи за відсутності біде. Незважаючи на те, що прямо за рогом ще стояв цілком пристойний дощана “шпаківня”, який використовували будівельники. Ну, пофарбуй його веселеньким суриком і нехай діти користуються! Ні, взяли і школу не взяли!

Загалом, багато таких заходів Мінекономіки запропонувало і якщо уряд не здригнеться (а воно, мабуть, не здригнеться), то в цьому році теж нудьгувати не дадуть.

До речі, треба зауважити, що попередник нинішнього міністра економіки теж лихий рубака був. Але як перевели на роботу в бібліотеку, великих гуманістів перечитав і вгамувався, краще потреби народу став розуміти, “пробачте мене, люди”, каже.

Так, може бути, і з іншими так? Спочатку нехай бібліотекарем попрацює, а вже потім в міністри призначати”.