Адміністрація YouTube ввела нові обмеження для творців контенту

В якості прикладу компанія згадує Tide Pod Challenge, в ході якого люди їдять капсули з пральним порошком на камеру. В кінці січня 2018 року автори медичного YouTube-каналу наочно показували небезпечний вплив флешмобу на організм людини, але це не зупинило його учасників від виконання.

Одним з останніх популярних викликів став Bird Box Challenge: його учасники зав’язують очі і намагаються наосліп керувати автомобілем. Челендж створений за мотивами однойменного фільму, в якому головні герої змушені пересуватися з зав’язаними очима.

За новими правилами YouTube, страйки можуть отримати і ті канали, які використовують в якості мініатюр до відео, картинки волаючого змісту, наприклад, порнографію, або сцени насильства. Зовнішні посилання на сайти з порнографією, насильством в роликах також заборонені.

YouTube оголосив, що дає авторам два місяці на очищення своїх каналів від забороненого контенту. Після компанія буде видаляти небажаний матеріал самостійно, а канали карати страйками.