Від путінського олігарха відхрестився найпрестижніший вуз у світі

З-за введених проти російського мільярдера Віктора Вексельберга американських санкцій від неї відхрестився Массачусетський технологічний інститут (MIT), який неодноразово визнавали самим або одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі.

На запит в Массачусетському технологічному інституті підтвердили, що незабаром після того, як у квітні один з найбагатших людей Росії потрапив в “чорний список” США, його без зайвого шуму виключили зі списку кураторів вузу.

Варто зазначити, що відносини Вексельберга з MIT почали налагоджуватися ще дев’ять років тому в його бутність главою “Сколково”. У 2010 році університет погодився відкрити на південних околицях Москви дослідний і підприємницький університет з власної моделі, за що отримав 300 млн доларів інвестицій.