«Люди вистояли – не витримав бетон»: в Україні згадують кіборгів, які переламали хід історії

Сьогодні в Україні день української кіборгів – захисників Донецького аеропорту. В січні 2015 року йшли особливо жорстокі бої.

Російські військові вже не прикидалися якимись вигаданими «ополченцями», всі знали про прямому командуванні російських генералів і офіцерів, які зруйнували і захопили Чечню, влаштовували кровопролиття в різних кінцях світу, але обламали зуби про мужність захисників ДАП. Цих два місця Донецький аеропорт і Дебальцеве стали знаковими для України, адже саме там майже в один і той же час вирішувалася доля всієї країни. Про це у своєму блозі пише український політолог Тарас Чорновіл.

За його словами, якщо б наші військові здалися в аеропорту, дозволили влаштувати, як мріяв Путін, котел в Дебальцеве, то агресора вже нічого не стримувало. Саме ці два вогнища найлютішого бойового опору показали Росії всю ціну продовження наступальних операцій. Саме тоді на нараді силовиків у Кремлі прийняли рішення про відмову від масштабного наступу, який планували до весни 2015 року. «Люди вистояли – не витримав бетон», – так говорили українці тоді. І ці трагічні дні дійсно стали тоді поворотними в новітній історії України.

Політолог розповідає, сьогодні спогади про захисників аеропорту почав пленарний день Андрій Парубій. У залі було дуже мало нардепів, але на завершальні слова: «Слава Україні!» зал відповів досить голосно: «Героям слава!» та оплесками.