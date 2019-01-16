Українець отримав вирок за дачу хабара польському прикордоннику

У Польщі засудили українця за спробу дати хабар прикордоннику, який відмовився пропускати його авто з-за проблем з тонуванням скла.

На прикордонному пункті пропуску з Україною польський прикордонник зробив зауваження чоловікові, який намагався в’їхати на своєму авто в Польщі.

“Під час контролю прикордонник стверджував, що лобове скло автомобіля, на якому подорожує 36-річний чоловік, має непрофесійно наклеєну плівку, що обмежує видимість і пропускну здатність світла. Це порушує чинних у Польщі правил. Водій наполягав, що вікна затемнені належним чином”, – повідомили в прикордонній службі Польщі.

Коли співробітник прикордонної служби запропонував виміряти світлопропускання професійним пристроєм, українець дістав 20 євро і хотів дати їх прикордоннику, щоб той відступив від своїх службових обов’язків.

Громадянина України затримали за хабарництво. За спробу підкупу він був засуджений до одного року позбавлення волі з умовним припиненням кари строком на два роки.