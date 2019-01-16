Названі головні завдання організації на 2019 рік

У рішенні кожного конфлікту необхідно шукати широкий консенсус.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся з посланням до Генеральної асамблеї, згадавши конфлікт в Україні і виділивши пріоритети організації на 2019-й рік. Він також звернув увагу на основні проблеми, що стоять перед світом в цьому році, а також необхідність реформування організації.

“На жаль, ряд викликів світу та безпеки залишаються в замороженому або нерешенном стані. Від Кавказу до М’янми і конфлікту між Ізраїлем і Палестиною”, – зазначив Гутерреш.

На його думку, з цих та інших питань єдність і підтримка Ради Безпеки буде вирішальною, щоб вийти з глухого кута.

Він також додав, що у вирішенні кожного конфлікту необхідно шукати широкий консенсус у суспільствах, і окремо відзначив, що важливу роль у процесі миротворчості повинні грати жінки.

Генсек ООН виділив ряд глобальних викликів, зокрема, загрозливі зміни клімату та глобальне потепління. Він нагадав, що запрошує лідерів держав на кліматичний саміт ООН 23 вересня 2019 в Нью-Йорку.

“Ми досі маємо справу з світом, повним проблем. Конфлікти, бідність, кліматична криза, нерівність, торговельні суперечки і порушення прав людини надають глибинне вплив на людей в усьому світі”, – зазначив Гутерреш.

Генеральний секретар висловив жаль з приводу недовіри до ефективності ООН, яке часто можна відчути в громадській думці, і зауважив, що організація потребує реформування, план якого він нещодавно виклав.

“Неважко зрозуміти, чому люди втрачають довіру до політичної влади у різних країнах і в міжнародних організаціях. Однак досвід минулого року свідчить, що коли ми працюємо разом, ми можемо досягати результатів”, – зазначив він.