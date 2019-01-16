Майно Фірташа заарештували за позовом російського банку

Суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на $46 млн.

Як повідомляє “Коммерсантъ”, забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

“Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури бізнесмена — ПРАТ “Юкрейніан Кемікал Продактс” і ТОВ “Титанові інвестиції”, які є власниками низки заводів в окупованому Криму. Загальна сума заборгованості складає понад 2,5 млрд руб”, – пише видання.

За даними джерел видання, позов в окружний суд кіпрського міста Лімасол був поданий ще 20 грудня минулого року юристами банку ВТБ і через тиждень по ньому були прийняті забезпечувальні заходи. Сам позов по суті почнуть розглядати в кінці січня.

За словами джерел, Фірташ — бенефіціар приватного акціонерного товариства “Юкрейніан Кемікал Продактс” та зареєстрованого в Росії ТОВ “Титанові інвестиції”.

Ці компанії є власниками низки великих хімічних підприємств в Криму, які займаються виробництвом діоксиду титану, має різноманітне застосування в різних галузях промисловості — від виготовлення паперу і вогнетривкого скла аж до бетону і гуми.

Як зазначається, позивачі просили накласти забезпечувальні заходи на майно мільярдера і компаній Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited і Tolexis International Limited.

Сам позов ВТБ пов’язаний з кредитом, який ще в кінці квітня 2015 року взяли в банку “Юкрейніан Кемікал Продактс” і “Титанові інвестиції. Вже в лютому наступного року позичальники “забули” про свої зобов’язання, переставши проводити виплати.

У прес-службі ВТБ інформацію про арешт активів Дмитра Фірташа підтвердили, проте відмовилися від докладних коментарів.