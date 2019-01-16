У Сирії загинули 5 американських військових

Теракт може вплинути на рішення Сполучених Штатів про виведення військ з Сирії.

Жертвами теракту в сирійському Манбидже стали 27 осіб. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Лідер зазначив, що серед загиблих – п’ятеро американських військових. Ким були інші, не уточнюється.

Ердоган також сказав, що теракт може вплинути на рішення Сполучених Штатів про виведення військ з Сирії.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в Манбидже загинули чотири американських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

Про вибух стало відомо раніше 16 січня. Спочатку повідомлялося, що метою був американський патруль, але загинули військовослужбовці США, а мирні сирійці.