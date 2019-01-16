Тереза Мей може піти у відставку вже сьогодні

У британському парламенті поставлено питання про відставку прем’єр-міністра Терези Мей. Про це повідомляє The Guardian.

У найближчі хвилини депутати можуть проголосувати за недовіру голові кабінету. Причиною став вчорашній провал операції по Brexit, яку просувала Мей.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін, відкрив дебати, заявив, що провина за весь безлад, що склався навколо виходу з ЄС, лежить на прем’єр-міністрові. Крім того, він дорікнув Терезу Мей в тому, що вона не запрошувала лейбористів до міжпартійних переговорів для врегулювання ситуації.

Загрожує Мей небезпека і зі сторони її власної партії – консерваторів. Торі розколоті, і позицію глави уряду підтримують далеко не всі.Раніше з-за Brexit Британія огорнула Європу в невизначеність. Рішення британського парламенту відкинути план прем’єр-міністра Терези Мей щодо виходу з ЄС, погоджений в Брюсселі, породив політичну невизначеність в Європі і масу коментарів у світових ЗМІ. При всій багатоваріантності розвитку подій ніхто не може сказати, в який бік буде розвиватися ситуація. Тим більше, що парламент вже сьогодні може висловити недовіру голові уряду.

Також стало відомо, що британський парламент готується відкласти Brexit. Британські законодавці готують законопроект, за яким може буде відкладений процес виходу країни з Євросоюзу. За даними джерела Reuters, британські міністри поінформували про це керівників бізнес-кіл. На даний момент йде робота над законопроектом, який повинен відкласти дію статті 50 Договору про ЄС.