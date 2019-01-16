У Польщі почали затримувати людей за агресивних висловлювань на адресу політиків

У Польщі затримують людей за поширення агресії до політиків. Польська поліція затримала щонайменше 10 осіб, підозрюваних у поширенні агресії в соцмережах після вбивства мера Гданська.

Затримання почалися після загибелі мера Павла Адамовича, який критикував антимігрантські політику – на нього напали з ножем на благодійному концерті. Після цього інциденту правоохоронці почали реєструвати випадки погроз і закликів до насильства над іншими ліберальними політиками.

“Польські поліцейські по всій країні з вчорашнього дня вже затримали більше 10 осіб у зв’язку з закликами до вбивств і актів агресії в мережі”, – заявив міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзиньський. Критики таких заходів відзначають, що політики, щодо яких поширювалися агресивні заклики, самі користувалися мовою ворожнечі в публічному житті, а також критикували правлячу партію “Закон і справедливість”.

Повідомляється, що Адамович був одним з 11 мерів, який став мішенню загроз з боку ультраправого угрупування “Всепольська молодь” після того, як підписав декларацію гостинності по відношенню до біженців наперекір урядової антиимигрантський політиці.

Як зазначає видання, ці інциденти відображають політичну атмосферу в ряді європейських країн, чиї лідери підживили популістськими закликами націоналістичні і антиимигрантские настрою.