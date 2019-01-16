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У Польщі проходять затримання за заклики до агресії

16.01.2019

В Польше проходят задержания за призывы к агрессииПоліція буде послідовною і суворою.

У Польщі поліція після вбивства мера Гданська Павла Адамовича за два дні затримала, як мінімум, десять осіб за підозрою в розпалюванні ненависті і публічних закликів до вбивств.

“З учорашнього дня співробітники польської поліції по всій країні вже провели з десяток або близько того затримань у зв’язку з онлайн-закликами до вбивств і актів агресії”, – написав міністр.

Він закликав припинити транслювати “погані емоції”.

“Запевняю вас, що поліція буде послідовною і суворою”, – додав Брудзиньский.

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