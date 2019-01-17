Українці стали запасатися готівковими доларами – НБУ

Населення купило у банків більше іноземної валюти, ніж продало.

У грудні 2018 року українці купили через банківську систему на 110 млн доларів готівкової іноземної валюти більше, ніж продали. Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

“Купівля валюти населенням через банки другий місяць поспіль перевищив її продаж, після перевищення на 90,5 млн долларовв листопаді”,- зазначили в НБУ.

Регулятор підрахував, що в цілому 2018году продаж валюти населенням через банки перевищувала її покупкуна 1,481 млрд доларів. Для порівняння,чистий продаж готівкової валюти в 2017 році склав 2,4 млрд доларів.

Нагадаємо, з лютого 2019 року в Україні набуває чинності закон про валюту. Цей документ передбачає лібералізацію валютного ринку та спрощення не тільки для банків, але і для звичайних громадян. Наприклад, в перспективі українці зможуть купувати долари через інтернет,на пошті, в терміналах і банкоматах.