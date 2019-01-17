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Мати вбивці мера Гданська попереджала поліцію про небезпеку

17.01.2019

Мать убийцы мэра Гданска предупреждала полицию об опасности

Мати вбивці мера Гданська ще 30 листопада 2018 року повідомила поліцію про поганому психічному стані сина.

Поліція отримала заяву за тиждень до того, як Штефан Уилмонт був звільнений з в’язниці.

Як зазначається, поліцейські одразу направили лист з відповідною інформацією начальника в’язниці, де відбував покарання Штефан Уилмонт. Поки невідомо, як тюремники відреагували на заяву, проте ніяких заходів вжито не було.

Експерти стверджують, що Штефан Уилмонт продумав момент, місце і спосіб вчинення вбивства. В той же час є інформація, що перед виходом на свободу він сказав іншим ув’язненим, що “вони знову почують про нього”.

У польському Гданську під час благодійного концерту 27-річний раніше судимий чоловік завдав меру міста кілька ударів ножем у груди. Після нападу мера терміново прооперували, але на наступний день 53-річний Павло Адамович помер у лікарні.

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