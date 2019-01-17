«Томос-тур»: у Волинському соборі одна з парафіянок поцілувала руку Порошенку замість священика

Сумний “Томос-тур” − Порошенко на Волині відзначився особливо.

На очах у натовпу охоронці Президента заламали чоловіка, який намагався, щось запитати у шанованого гостя. Це сталося перед Свято-Троїцьким собором. Тім годиною до церкви звезли тисячі людей з районів нашої області. Головним завданням яких було хвалити гаранта на публіку. З чим вони успішно справилися. І замість того, щоб славити Бога, у Луцькому соборі славили Порошенка.

Вигуки “СЛАВА” були негустими, альо булі. Окрім того − Президенту цілували руки немов патріарху в якого просять благословення. Разом з гарантом приїхав і Філарет, який під час проповіді розповів, − свого патріархату у нас немає і невідомо коли буде. Поки що маємо лише митрополію. Подробиці візиту далі. У церкві, мов на параді. Тут зустрічають президента з Томосом. Спершу заходять священики у камуфляжі, а поверх в ризах.

За ними крокує Філарет, і зрештою Порошенко. Президенту кричати: “Слава”!

По дорозі гарант “ручкається” з людьми, а ті намагаються цілувати руки Президенту. Від такого жесту ніяково не лише спостерігачам цього парадного “Томос-шоу”, а схоже і головному фігуранту. Порошенко висмикує руку.

Перед людьми виступає Філарет і пояснює, що Томос – це не останнє, що ми можемо просити у Константинополя. Колишній голова Київського патріархату каже, ми мусимо отримати свій патріархат, бо ж Київський ліквідували заддя Томосом.А поки потрібно задовольнитися Томосом. Промова гаранта у Томос-поїздках Україною не міняється. Нещодавно, майже слово в слово, таке він говорив на Рівненщині. І повторює зараз.

“Божою волею і Божем благословінням це українське ярмо знято і про це засвідчує цей історичний документ, який сьогодні і зараз перебуває в Луцьку”, − розповідав Порошенко.

Порошенко закликає усіх підійти до Томосу і зрадіти. А кому не радісно, закликає каятися. А потім президент Дуже багато дякував.

Вже повідомлялось про такий собі мітинг і під церкву звезли кілька тисяч волинян. Які навіть не заперечували і розповідали журналістам, що покинули робочі місця, бо їх малі везти на Президента. Між тим у натовпі є й незамовлені громадяни. На відео ми бачимо, як охорона заламує чоловіка, що намагається щось запитати у Президента.

А тут охоронці шарпають чоловіка в камуфляжі, який кричить, що Порошенко торгує з Путіним.

По дорозі Порошенко заїжджає в редакцію одного медіахолдінгу, де гаранту накривають столу.

Наступна зупинка − Ківерці. Людей тьма. Ситуація та сама, що й у Луцьку – люди не місцеві, а з районів.

Як виявляється вже згодом не всі журналісти зможуть поспілкуватися з Президентом. Телеканал “Аверс” не пускають, хоча на захід мі акредитовувалися першими. Ми спробували з’єднання ясовували в охорони, чому нас не хочуть пускати і почули відповідь державних охоронців на мові загарбника, з якою так бореться в Україні їхній патрон.

Знімальну групу відтиснули у куток і понад десять кремезних чоловіків відгородили нас від гаранта. Після того, як президент увійшов двері замкнули з середини і нікого не випускали на вулицю.Між тим під час промови гаранта трапилася стандартна ситуація. Слухачці стало зле. Але пройти через барикаду зі “живих” плечей не так вже й просто.

Зрештою ми вирвалися з полону президентської охорони. Щасливі зустрічальники вже майже порозходилися. Але дехто лишився.

Остання зупинка – місто Рожище. Вже сутеніє, але і тут шанувальників президента хоч відбавляй. Всі раді, всі щасливі. Але “неугодних” людей до президента не пускають.