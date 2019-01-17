НБУ опублікував список небезпечних обмінних пунктів валют

Кількість незаконних пунктів обміну валют в Україні зросла до 225 точок. Про це повідомили в прес-службі Національного банку України.

Співробітники відомства перевірили понад 1100 обмінників в 2018 році. І виявили 225 нелегальних, при чому 44 з них знаходяться в Києві.

Також, нелегальні обмінники були виявлені у Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.

Інформацію про незаконну діяльність точок працівники відправили в правоохоронні органи.