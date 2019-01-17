Запропоновано новий шлях боротьби з бідністю

Як правильно вважати рівень бідності і для чого це потрібно? Чи допоможе це вдвічі знизити рівень бідності, як того вимагають травневі суперуказы президента?

Мінпраці вирішив переосмислити підхід до вимірювання рівня бідності в Росії. Вже до 2020 року створена робоча група повинна запропонувати новий підхід до оцінки бідності, розповіла віце-прем’єр Тетяна Голікова на Гайдарівському форумі.



Зараз, за її словами, застосовується абсолютний підхід до оцінки бідності – як відношення до стандарту рівня життя, тобто стандарту прожиткового мінімуму, який був введений ще в 1992 році. Тоді як в міжнародній практиці застосовуються більш сучасні стандарти оцінки бідності, багаторівневі.

У роки економічного підйому рівень бідності стійко знижувався. З 2000 по 2013 рік він скоротився з 29% до 10,8%. Однак кризи 2009-2010 років та 2014-2016 років повернули проблему бідності в центр політичного порядку. Збільшення МРОТ, розміру допомоги по безробіттю і рівня пенсій – все це допомогло згладити наслідки від першого кризи та знизити рівень бідності до 2012 року.

Однак нова криза призвів до рівня бідності в 13,2% у 2017 році, що вище, ніж було у 2009-2013 роках. Дефіцит грошового доходу населення зріс з 0,54% ВВП в 2012 році до 0,78% ВВП в 2017 році. Він склав 716,6 млрд рублів, порахували експерти РАНХиГС в представленому на Гайдарівському форумі доповіді «Соціальна політика в довгостроковій перспективі: багатовимірна бідність і ефективна адресність».

«Це дефіцит приблизно в доходах близько 800 млрд рублів. Тобто якщо повністю побороти бідність, точно роздати – щоб кожен рубль точно дійшов до сім’ї, де є дефіцит доходів – от щоб подолати бідність повністю, потрібно близько 800 млрд», – зазначив міністр праці і соціального захисту – Максим Топілін.

Голікова, щоправда, відзначає певну позитивну тенденцію – спостережуване зниження рівня бідності в останні два роки. «Якщо в 2015-2016 роках цей показник в цілому по Російській Федерації становив 13,3%, то в 2017 році вперше після 2012 року відновилося зниження рівня бідності – значення склало 13,2%», – розповіла віце-прем’єр.

При цьому за дев’ять місяців 2018 року рівень бідності знизився на 0,5 п. п. і становила 13,3%, що нижче аналогічного періоду 2017 року, коли показник був 13,8%. Це означає, що доходи нижче прожиткового мінімуму мають 19,6 млн росіян (13,3%).

Щоб вирішити поставлене президентом Росії в травневих суперуказах завдання – знизити рівень бідності вдвічі, необхідно звернутися до адресної підтримки. У Росії в основному використовується категоріальний принцип соціальної підтримки. Мінус його в тому, що під виплати і пільги помилково потрапляють не бідні верстви населення, при цьому реально потребують виявляються без цієї підтримки.

Поєднання категоріальною підтримки з адресної має суттєво зменшити ці помилки і підвищити ефективність допомоги найбіднішим верствам населення. Для того, щоб правильно визначати реально бідних і видавати їм адресну допомогу, і треба переглянути розрахунок рівня бідності.

Раніше Мінпраці вибрав вісім регіонів для запуску пілотних проектів в рамках боротьби з бідністю. В цих регіонах буде випробуваний механізм виявлення бідних сімей з метою їх підтримки.

Особливу увагу треба приділити багатомірного підходу до оцінки бідності, вважають експерти РАНХиГС, які разом з Росстатом вже працюють над створенням єдиного офіційно визнаного багатокритеріального індексу бідності, який би враховував особливості Росії і міг використовуватися для міжнародного порівняння.

За основу вирішили взяти багатокритеріальний індекс бідності AROPE. Згідно з міжнародною методикою розрахунку, цей індекс складається з трьох компонентів: ризику відносної дохідної бідності, наявності матеріальних депривації (брак коштів) і виключності з ринку праці. При цьому бідними визнаються особи, які мають хоча б один з трьох ознак бідності.

Перший показник багатовимірної бідності – це ризик відносної дохідної бідності, який відчувають 22,1% населення Росії, порахували в РАНХиГС.

Іншими словами, кожен п’ятий громадянин РФ має дохід, що не перевищує 60% медіанного доходу в країні.

В ЄС, до речі, порівнянний показник. Найбільш близька до Росії ситуація в Ірландії, великій Британії, Польщі та Бельгії.

Максимальний ризик дохідної бідності спостерігається в Північно-Кавказькому федеральному окрузі: там майже 40% мають доходи нижче 60% медіанного доходу. Схожа ситуація в Греції, Румунії та Болгарії. Рівень дохідної бідності високий в сільській місцевості, а також серед дітей і громадян старше 65 років.

Другий показник – це наявність матеріальної депривації (позбавлень) у індивіда. Досить людині коштів на вісім фіксованих благ і послуг? Якщо грошей вистачить мінімум на чотири блага і послуги, то людина визнається бідним. На початку 2017 року матеріальні труднощі відчували 4,6% населення. Це навіть нижче, ніж в ЄС (7,5%), однак порівнювати ці показники не зовсім коректно (різні критерії).

У регіональному розрізі найгірше справи в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, де кожен десятий житель відчуває брак коштів одночасно на чотири блага з восьми. Недалеко пішов і Сибірський федеральний округ. І, навпаки, найбільш благополучна ситуація за цим показником в ЦФО і СЗФО. Сільські жителі відчувають істотну матеріальну депривацию (нестачу грошей) у два рази частіше, ніж міські.

На що ж не вистачає грошей росіянам? Згідно з дослідженням на початок 2017 року, 40% росіян не могли дозволити собі тиждень відпустки поза домом. В ЄС ситуація дуже схожа – там 32,8% громадян не можуть щорічно проводити тиждень відпустки поза домом.

Кожен сьомий росіянин має заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг, за оренду чи за кредитами. Кожен восьмий відчуває великі труднощі при оплаті щоденних необхідних витрат. Кожен десятий не може дозволити собі повноцінне харчування, що містить м’ясо, курку, рибу (або вегетаріанський еквівалент), хоча б через день.

Іншими словами, так само як і в країнах ЄС, у Росії економічні труднощі, пов’язані з щоденними витратами, оплатою ЖКП, опалення та відпустки, являють собою значиму проблему для населення, ніж купівля таких товарів тривалого користування, як пральна машина, кольоровий телевізор і телефон, відзначають автори дослідження.

Тільки 1,5% росіян через брак коштів не можуть дозволити собі придбати пральну машину, 0,5% не мають і не можуть придбати кольоровий телевізор, і 0,5% не можуть дозволити собі купити телефон.

Проте росіяни у порівнянні з жителями ЄС набагато частіше не можуть купити особистий автомобіль із-за браку коштів. У РФ поширеність цієї депривації становить 19,6%, тоді як в ЄС – лише 7,5%.

Автори дослідження роблять висновок, що найбільше страждають від нестачі грошей в Росії діти до 17 років (особливо в сільській місцевості) та літні люди після 65 років.

Діти порівняно з іншими категоріями населення значно частіше випробовують цілий ряд депривації. В основному це позбавлення, пов’язані з економічними труднощами. Так, наприклад, 20,9% дітей живуть в сім’ях, де не вистачає грошей на оплату ЖКП, оренди або кредитів (аналогічний показник для всього населення РФ складає лише 14%).

Також 18,4% дітей проживають у сім’ях, які ледве зводять кінці з кінцями, тобто відчувають великі труднощі з оплатою щоденних необхідних витрат. У середньому по Росії цей показник суттєво нижчий – 12,1%.

Діти дещо частіше, ніж решта населення, відчувають проблеми з харчуванням: 11,7% дітей не можуть мати повноцінне харчування, що містить м’ясо, курку, рибу (або вегетаріанський еквівалент), хоча б через день.

Таким чином, матеріальна депривированность дитячого населення в Росії представляє собою істотний виклик для соціальної політики, роблять висновок експерти.

Допомогти може запровадження щомісячних адресних допомог бідним сім’ям з дітьми. За підрахунками експертів, такі адресні допомоги в розмірі 1-10 тис. рублів дозволять знизити бідність серед бідних сімей з дітьми в 1,7 рази. Для виплати цієї допомоги буде потрібно додатково близько 580 млрд рублів на рік з федерального бюджету.

Проте однієї такої адресної підтримки недостатньо для того, щоб вирішити поставлене президентом завдання – знизити рівень бідності в два рази. Необхідний також зростання реальних грошових доходів та реальних заробітних плат, відзначають експерти РАНХиГС.

Так, з 2000 по 2007 рік реальна заробітна плата зростала більш ніж на 10% щороку. На цьому тлі рівень бідності скоротився більш ніж у два рази – з 29% до 13,3%. Щоб удвічі знизити рівень бідності в найближчі шість років, необхідно відновити зростання реальних грошових доходів населення мінімум на 5% на рік за рахунок збільшення реальних зарплат на тлі економічного зростання, вважають експерти.

