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Вибух у Тбілісі: загинули 4 людини, у тому числі дитина

17.01.2019

Взрыв в Тбилиси: погибли 4 человека, в том числе ребенокОфіційна причина вибуху газу поки не встановлена.

При вибуху газу у багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі загинули чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина.

Ще вісім людей отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дорослих і двоє дітей, вони госпіталізовані.

Офіційна причина вибуху газу поки не встановлена.

За словами місцевих жителів, в районі вибуху запах природного газу відчувався протягом усього дня, але прибулі на місце представники газової служби “не помітили проблеми і покинули цей район”.

Прем’єр-міністр Грузії Мамуки Бахтадзе, у зв’язку з трагедією оголосив четвер, 17 січня, у Тбілісі день жалоби.

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