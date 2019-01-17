«Такий цікавий чоловік, і досі не за гратами!» — ця приказка в повній мірі відноситься до дніпропетровському бізнесменові Вадиму Єрмолаєву. Прославився не розміром свого стану, а тими методами, якими він його збудував. «Економія» на податках і заниження митних зборів, виробництво «бодяжного» вин і коньяків з сивушними маслами, крадіжка грошей вкладників свого банку, участь в колосальних схеми по відмиванню грошей і розкрадання валютних резервів України, економічне співробітництво з окупантами, порушення міжнародних санкцій – і це далеко не повний список…

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“Садового тиснуть з різних сторін”. Як Гриценко вмовляє мера Львова зійти з дистанції

17.01.2019

Анатолій Гриценко

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко сподівається переконати мера Львова Андрія Садового не балотуватися.

Команда голови партії “Громадянська позиція” (ДП) Анатолія Гриценка шукає підтримки у великих громадських діячів в надії переконати главу партії “Самопоміч”, мера Львова Андрія Садового відмовитися від президентських амбіцій і підтримати їх більш популярного кандидата від так званої “майданної” опозиції.

Садовий не йде назустріч, однак, за спостереженнями “Країни”, серед його прихильників почалося бродіння з приводу Гриценко, і голос тих, хто виступає за домовленістю, стає голосніше.

Авторитети в допомогу

Оточення лідера ГП, екс-міністра оборони Гриценко не втрачає надії переконати мера Львова підтримати його на виборах, навіть незважаючи на те, що Центральна виборча комісія вже зареєструвала Садового кандидатом, до речі, раніше, ніж самого Гриценка.

Головний аргумент екс-міністра в свою користь — більш високий рейтинг, а значить, серйозніше шанси вийти у другий тур, де він може поборотися за перемогу, якщо вірити деяким соціологічними опитуваннями. За останніми даними, рівень підтримки Гриценко складає 7-8%, тоді як рейтинг Садового — менше 2%.

Політики ведуть переговори особисто, що підтверджують інформовані джерела у виборчих штабах обох. Кажуть, правда, не часто. Поки що Гриценко не вдалося переконати візаві. Але, судячи з усього, вмовляти львівського мера будуть до останнього моменту, причому заходячи з різних сторін.