Скандальний суддя Ємельянов чинив вплив на колег — ВСП

Вища рада правосуддя (ВСП) залишив без змін рішення Другої Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Вищого господарського суду України (ВГСУ) Артура Ємельянова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вищої ради правосуддя.

Доповідач — член Вищої ради правосуддя Микола Гусак повідомив,

що рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 червня

2018 № 1695/2дп/15-18 суддя ВГСУ Ємельянов був притягнутий до дисциплінарної

відповідальності. Так, до нього було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді

внесення подання Вищою радою правосуддя про звільнення від посади

судді.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

прийшла до висновку, що «перебуваючи на посадах голови Ради суддів

господарських судів України і заступника голови Вищого господарського

суду України, суддя А. С. Ємельянов, використовуючи своє службове становище, 7

лютого 2014 року прибув на виробнича нарада (збори) суддів

господарського суду міста Києва і під час свого виступу на зазначеному

нараді здійснив неправомірного впливу на неупередженість суддів

господарського суду міста Києва, зокрема на суддю А. Б. Пригунову, а також

шляхом спонукання і тиску здійснив втручання у процес здійснення

судочинства суддею господарського суду міста Києва А. Б. Прыгуновой за

справах, які знаходились у її виробництві в період до 2014 року, в яких,

як він зазначав, вбачається «державний питання».

«Перевіркою встановлено, що дії судді Вищого

господарського суду України А. С. Ємельянова в період з 2013 по 2014 рік

включно свідчать про його втручання у процес здійснення

судочинства суддею господарського суду міста Києва Прыгуновой А. Б.,

вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя

на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз,

шантажу та іншого протиправного впливу», – йдеться в рішенні Другої

Дисциплінарної палати.

Ємельянов оскаржив це рішення палати у Вищій раді

правосуддя, і, вважаючи його протиправним та необґрунтованим, просить його скасувати.

«Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача — члена

Вищої ради правосуддя Миколи Гусака, суддю Артура Ємельянова та його

представника — адвоката Ольгу Демидюк, ухвалив залишити без змін рішення

Другий Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 червня 2018 №

1695/2дп/15-18», – сказано в повідомленні служби Вищої ради правосуддя.

Раніше SKELET-info повідомляв, що стосовно судді Ємельянова розпочато нове кримінальне провадження. Виробництво розслідує Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури за шахрайство, відмивання грошей, хабарництво та створення злочинної організації.