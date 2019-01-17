Турки почнуть війну з Росією, якщо підуть американці

Поки Дональд Трамп намагається вирішити зі своєю командою питання можливого виведення американських військових з Сирії, інші близькосхідні гравці готуються зайняти звільнене місце. Так, без Штатів тут створиться тимчасовий геополітичний вакуум, який треба буде чимось заповнити. Можливостей, насправді небагато. В першу чергу, на розум приходить, звичайно ж, Росія.

Наша країна давно вплуталася в конфлікт і так в ньому загрузла, що навряд чи в найближчі роки нам вдасться якось виплутатися. Асад — наше все, і за рахунок неї ми відновлюємо давно втрачене вплив на всьому Близькому Сході, не тільки в САР. Поки такий підхід діє, бо різними способами Москві вдається добиватися певних успіхів у прилеглих країнах. Наприклад, тепер уже у великій залежності від РФ знаходиться Іран, і в Сирії його поведінка багато в чому залежить від рішень Кремля. Це було наочно продемонстровано недавніми подіями щодо різкого скорочення перської присутності в арабській республіці — під приводом розміщення С-300 деяке число іранських баз було просто-напросто розформовано.

В Іраку у нас теж є певні успіхи — місцеві курди, які оголосили про створення незалежного Іракського Курдистану, охоче приймають російські компанії і готові співпрацювати з ними практично на будь-яких умовах. Та й сам Багдад, незважаючи ні на що, не раз пропонував російським чиновникам почати спільну кампанію проти тероризму в Іраку. Запрошенням ніхто не скористався, мабуть, побоюючись суворого американського протидії. Тепер же момент вже упущений, але в економічному плані перед РФ всі дороги відкриті.

Другим гравцем, здатним розширити свій вплив за рахунок відходу американців є Туреччина. Тим більше, вона якраз і претендує на північну Сирію, нині контрольовану США. Складно точно сказати, яка головна мета Ердогана. Начебто все очевидно — він хоче позбавити себе і своїх турецьких однодумців від загрози з боку досить радикально налаштованих курдських угрупувань. Мова про Робітничої партії Курдистану і Загони народної самооборони. І ті, і інші, як би хто до них не ставився, дійсно так чи інакше представляють загрозу для нинішнього турецького держави.

Але є великі підозри, що пан Ердоган всерйоз взявся за Сирію з метою відхопити від неї шматочок-другий. Анкара вже і так приєднала Афрін, частково Ідліб. Чому б не продовжити з Манбиджем та іншими частинами Алеппо? Тим більше, коли все це було територіями Османської імперії.

Загалом, без США російсько-турецькі стосунки можуть зайти в кризу — є ймовірність, що сторони не домовляться з того чи іншого питання, з’ясовуючи кому що дістанеться. Тим більше нещодавно наш міністр закордонних справ Лавров заявив, що найкращим варіантом для вирішення всіх проблем стане передача північній Сирії під управління Дамаска. На прес-конференції за підсумками минулого року він сказав наступне: «Ми переконані, що оптимальним і єдиним, за великим рахунком вірним виходом є передача цих територій під контроль сирійського уряду, сирійських збройних сил, сирійських адміністративних структур».

Непоганий план, і, можливо, у нього і справді є рішення всіх проблем, але навряд чи що курди, турки на це підуть. Перші не хочуть втрачати владу, а другі не хочуть втратити можливість роздобути цю саму владу. Для курдів здача територій рівнозначна відмові від тисячолітньої мрії про власну державу, якого у них ніколи не було, але зараз вони ближче всього до своєї мети. А турки нарешті зуміли подолати десятки років принизливої покори перед західними союзниками в особі Європейського союзу і США. Країна з такою історією не могла занадто довго бути слухняним ягням, тим більше для тих, чиї предки колись тряслися від одного згадування імені якогось турецького султана. Ось Ердоган і наплював на ЄС, всі його цінності і зайнявся самостійною політикою. І поки у нього все виходить. Так що, будучи на хвилі успіху, залишити Сирію буде як-то нерозумно. Що ж чекає нас в цій ситуації?

Австралійський експерт Річард Френк вважає, що демілітаризація Сирії — це добре, але в нинішніх умовах виведення збройних сил США стане причиною посилення конфлікту. І найбільше навантаження ляже саме на РФ і Туреччини.

— Тут важливо розуміти, що роль США не обмежується війною з терористичними угрупованнями. В умовах Сирії важливо політичне врегулювання, і допомогу країн з таким великим досвідом, як у США, зазвичай буває корисною. І весь цей час США в цілому діяли успішно. Наприклад, за всі ці роки не було серйозних зіткнень між режимом і Демократичними силами. В Ідлібі вдалося досягти стабільності не без участі США, тому що багато опозиційні групи в деякій мірі залежні від Вашингтона, і саме після погодження з США вони погодилися приєднатися до створюваного Туреччиною об’єднання идлибских сил. Але найважливіше те, що північні території, контрольовані Демократичними силами, в безпеці. Ця не сама надійна безпеку, тому що Туреччина регулярно зазіхає на ці території, але всі ці зіткнення не переросли у великий конфлікт завдяки американській присутності.

«СП»: — А якщо США підуть остаточно, як обіцяють?

— Якщо США підуть, під загрозою опиниться не тільки демократична опозиція, але і вся Сирія, та й взагалі регіон. Проблема в тому, що Туреччина неодмінно почне військову операцію проти тих груп опозиції, які вона вважає терористами. Росія, будучи лояльною по відношенню до курдів, постарається спочатку дипломатично зупинити кровопролиття, але не буде втручатися. Потім же, коли не залишиться іншого вибору, Росія та Іран введуть свої сили у ще незайняті турецькою армією райони півночі та сходу. З часом це призведе до запеклою суперечкою з питань володіння Алеппо, Раккой і, звичайно ж, Идлибом, які, швидше за все, стануть спірними територіями між Туреччиною і Сирією. І це буде дуже небезпечна ситуація. Навряд чи хтось про це думає, але навіщо комусь ризики війни між Росією і Туреччиною? А ризики того, що Туреччина чи Росія почнуть конфлікт, будуть високими, хоча зараз важко собі це уявити. Тому зараз присутність США як і раніше необхідно, і ми сподіваємося, що Дональд Трамп проявить розсудливість.