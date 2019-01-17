Фірма без будліцензії зробить в аеропорту Миколаєва систему посадки за 125 мільйонів

Комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт», в. о. якого є депутат обласної ради від «Блоку Петра Порошенко» Федір Барна, віддасть 125 мільйонів гривень за реконструкцію і технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки фірмі, яка не має ліцензії. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.
Чиновники оголосили перший тендер з реконструкції та
технічного переоснащення радіотехнічних засобів посадки оголосили 27 жовтня
з очікуваною вартістю робіт 145 мільйонів 893 тисячі 25 гривень.
Однак тендер так і не відбувся із-за того, що
документацію для участі в торгах подало лише ТОВ «Науково-виробниче
підприємство « Техвестсервис» з пропозицією в 145 мільйонів 850 тисяч гривень.
Скасовані торги передбачали встановлення двох курсових радіомаяків КРТ
-044° і -224°, двох глиссадных радіомаяків ГРМ -044° і -224° кожен в комплекті
з всеспрямований далекомірним радіомаяком DME, а також всеспрямованого
азимутального доплерівського радіомаяка DVOR в комплекті з всеспрямований
далекомірним радіомаяком DME. Це курсово-глиссадная система заходження на посадку
за приладами, яка повинна бути підключена до робочих місць диспетчера AFIS
Миколаїв Одеського РСП «Украероруху» в приміщенні аеродромно-диспетчерської вежі
і керівника чергової зміни в адмінбудинку аеропорту.
Другий тендер оголосили 14 листопада, однак і він був скасований
з-за недостатньої кількості учасників.
У підсумку 21 грудня чиновники в обхід тендерної документації
уклали договір з ТОВ «ГарантКомплексБуд» на 125 мільйонів гривень. За даними
Державної архітектурно-будівельної інспекції, ліцензія
«ГарантКомплексБуду» видана 27 грудня, тобто через 17 днів після оголошення
переговорної процедури і через шість днів після укладення угоди.
За законом «Про публічні закупівлі, предмет закупівлі
переговорної процедури, його технічні та якісні характеристики, а також
вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, які були
визначені замовником у тендерній документації. Отже, замовник повинен
замовляти роботи тільки фірму з ліцензією ДАБІ, як це вимагалося на
відкритих торгах.
Гарантійний термін на роботи складає десять років, а на
обладнання – не менше двох років.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, «ГарантКомплексБуд» зареєстроване в місті Києві з статутним капіталом
1434 гривень і належить Сергію Бєлінському, який володіє броварським ТОВ
«Гріффон» на чолі з Вадимом Петренко. У березні 2018 році компанія отримала
єдиний поспіль Миколаївського аеропорту з постачання регулює та сигнального
авіаційного обладнання на 927 тисяч гривень.
Раніше SKELET-info повідомляв, що капітальний ремонт будівлі аеровокзалу Миколаївського аеропорту виконає ТОВ «ЄІС», яке фігурує у кримінальному провадженні щодо махінацій на закупівлю вентиляційного обладнання для «Ощадбанку».