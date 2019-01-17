Фірма без будліцензії зробить в аеропорту Миколаєва систему посадки за 125 мільйонів

Комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт», в. о. якого є депутат обласної ради від «Блоку Петра Порошенко» Федір Барна, віддасть 125 мільйонів гривень за реконструкцію і технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки фірмі, яка не має ліцензії. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Чиновники оголосили перший тендер з реконструкції та

технічного переоснащення радіотехнічних засобів посадки оголосили 27 жовтня

з очікуваною вартістю робіт 145 мільйонів 893 тисячі 25 гривень.

Однак тендер так і не відбувся із-за того, що

документацію для участі в торгах подало лише ТОВ «Науково-виробниче

підприємство « Техвестсервис» з пропозицією в 145 мільйонів 850 тисяч гривень.

Скасовані торги передбачали встановлення двох курсових радіомаяків КРТ

-044° і -224°, двох глиссадных радіомаяків ГРМ -044° і -224° кожен в комплекті

з всеспрямований далекомірним радіомаяком DME, а також всеспрямованого

азимутального доплерівського радіомаяка DVOR в комплекті з всеспрямований

далекомірним радіомаяком DME. Це курсово-глиссадная система заходження на посадку

за приладами, яка повинна бути підключена до робочих місць диспетчера AFIS

Миколаїв Одеського РСП «Украероруху» в приміщенні аеродромно-диспетчерської вежі

і керівника чергової зміни в адмінбудинку аеропорту.

Другий тендер оголосили 14 листопада, однак і він був скасований

з-за недостатньої кількості учасників.

У підсумку 21 грудня чиновники в обхід тендерної документації

уклали договір з ТОВ «ГарантКомплексБуд» на 125 мільйонів гривень. За даними

Державної архітектурно-будівельної інспекції, ліцензія

«ГарантКомплексБуду» видана 27 грудня, тобто через 17 днів після оголошення

переговорної процедури і через шість днів після укладення угоди.

За законом «Про публічні закупівлі, предмет закупівлі

переговорної процедури, його технічні та якісні характеристики, а також

вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, які були

визначені замовником у тендерній документації. Отже, замовник повинен

замовляти роботи тільки фірму з ліцензією ДАБІ, як це вимагалося на

відкритих торгах.

Гарантійний термін на роботи складає десять років, а на

обладнання – не менше двох років.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних

осіб, «ГарантКомплексБуд» зареєстроване в місті Києві з статутним капіталом

1434 гривень і належить Сергію Бєлінському, який володіє броварським ТОВ

«Гріффон» на чолі з Вадимом Петренко. У березні 2018 році компанія отримала

єдиний поспіль Миколаївського аеропорту з постачання регулює та сигнального

авіаційного обладнання на 927 тисяч гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що капітальний ремонт будівлі аеровокзалу Миколаївського аеропорту виконає ТОВ «ЄІС», яке фігурує у кримінальному провадженні щодо махінацій на закупівлю вентиляційного обладнання для «Ощадбанку».