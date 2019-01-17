Чим вищий вчений ступінь, тим легше знайти роботу прибиральниці або двірника

Дві третини росіян, що живуть в бідності, — це сім’ї з дітьми. У зоні ризику зубожіння — зовсім не тільки безробітні, але й студенти, пенсіонери, люди передпенсійного віку… Ці висновки доводять цілковитий провал соціальних, трудових і демографічних реформ уряду останніх років.

У російської бідності дитяче обличчя

Віце-прем’єр федерального уряду Тетяна Голікова зробила чергову гучну заяву: «Рівень бідності населення Росії безпосередньо пов’язаний з рівнем освіти». Чиновниця послалася на дані Росстату, який щорічно підраховує ризик бідності для різних соціальних груп населення.

Це поняття відносне: воно показує, наскільки імовірніше та чи інша соціальна група може збідніти порівняно з населенням у цілому. Скажімо, найвищий ризик бідності (1,59) у працівників, що мають тільки загальну освіту, а найнижчий (0,07) — у тих, хто отримав фундаментальну наукову освіту (тобто кандидати і доктори наук).

Для тих, хто має лише вузівський диплом, ризик бідності становить 0,51, а для тих, хто має середню професійну освіту — 0,89. Якщо розібратися в цих цифрах (які, що вже казати, для більшості жителів малозрозумілі), то виходить, що освіта в сучасній Росії стало ще одним фактором майнового розшарування населення.

Між тим, Голікова свідомо змовчала про те, що ймовірність зубожіння залежить зовсім не від освіти. Виявляється, в зоні ризику бідності (знову-таки, за офіційною оцінкою Росстата) знаходяться люди передпенсійного віку, а також чоловіки і жінки у віці до 30 років… і особливо діти.

Віце-прем’єр Голікова не може не знати, що дві третини бідних сімей — це сім’ї з двома і більше дітьми, але воліє вголос такі шокуючі висновки не озвучувати. Адже це б означало констатацію цілковитого провалу демографічних реформ уряду.

— Ризик бідності для сімей з дітьми в 1,6 рази вище, ніж для інших категорій населення. Тому я кажу: у російської бідності дитяче обличчя. Друга за чисельністю група населення з високим ризиком бідності — це студентські сім’ї без дітей. І лише за ними — сім’ї людей, які шукають роботу, — констатує директор Центру аналізу доходів і рівня життя Вищої школи економіки (ВШЕ) Лілія Овчарова.

Кожен п’ятий працює «на валізах»

Колега Голікової по уряду, міністр праці, Максим Топілін вчора на що проходить в Москві Гайдарівському форумі зробив ще одну заяву: мовляв, щоб вирішити проблему бідності в Росії потрібно одномоментно 800 млрд. рублів. Цифра, зрозуміло, астрономічна, яка має у обивателя народжувати строго певне враження: таких грошей в уряду немає — а значить, проблему бідності не вирішити ніколи.

Та й очевидно: навіть якщо всім роздати незаможним бюджетні допомоги, щоб «підтягти» їх до рівня безбедности, то рано чи пізно проблема зубожіння населення виникне знову. Гроші люди проїдять, а відшукати нову роботу, як і раніше, буде неможливо.

— Люди стурбовані тим, що освіта стає ще одним фактором розшарування суспільства. За даними Росстату ризик бідності знижується лише для тих громадян, які отримали вищу освіту. Тому школа повинна давати знання та навички достатні для продовження навчання, — каже голова партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов.

Але чи здатна сьогодні школа підготувати робітника, конкурентоспроможного на ринку праці? Занепокоєний уряд тим, щоб дати гідну професійну перепідготовку людям, що знаходяться в зоні ризику бідності — пенсіонерам або молодим матусям? Все обмежується лише деклараціями…

Та що говорити про пенсіонерів, навіть якщо люди з хорошою освітою не можуть деколи відшукати роботу за фахом! Невже роботодавець швидше візьме на ставку двірника академіка, ніж людини з середньою освітою, якщо інших немає вакансій, а зарплати мізерні?

Це безпристрасно констатували експерти РАНхиГС, провівши минулої осені всеросійське соціологічне дослідження «Доступність ресурсів розвитку»: 43% опитаних зізналися, що їх робота не відповідає отриманій освіті, а 22% зізналися, що можуть втратити роботу (в тому числі 17% – у категорії «спеціаліст вищої кваліфікації» і 19% в категорії «керівник організації або структурного підрозділу»).

Ця та інноваційна економіка, про яку мріє Голікова, якщо кожен п’ятий висококласний профі працює «на валізах»?!

Бодрова: рівень бідності пов’язаний з проблемами економіки

— На аспект бідності не можна дивитися тільки з одного ракурсу! Це явище соціальне, широке, об’ємне. Воно безпосередньо пов’язане зі станом економічної системи та економіко-політичним курсом держави, — пояснює «Вільній пресі» старший аналітик інформаційно-аналітичного центру «Альпарі» Ганна Бодрова. — Рівень бідності в нашій країні безпосередньо пов’язане з малою кількістю робочих місць, створюваних заново, і лише частковою зайнятістю населення на робочих місцях.

Таким чином роботодавці, які знаходяться під постійним тиском з боку влади та податкових органів, знижують свої витрати на персонал, але зберігають робочі місця хоча б у скороченому вигляді. Це вимушена міра.

Знайти другу роботу або підробіток в регіонах, наприклад, не так просто, як у мегаполісах. Так що далеко не факт, що з підвищенням рівня освіченості шанси на вакансію з більш високою оплатою праці зростуть.

Для літніх людей в Росії є варіанти перенавчання, але вони досить вузькі. До того ж людей старшого віку складно простимулювати до отримання нових навичок — вони жили, спираючись на інші цінності і мають зовсім інше уявлення про базу та стабільності, ніж нинішнє покоління. Зростання соціального капіталу — це процес, що займає десятиліття, його не прискорити.