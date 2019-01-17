Гривня знову не змогла «потіснити» долар на валютному ринку.

Таким чином, у середу, 16 січня, гривня не те що не «потіснила» долар, але ще й подешевшала. Для цього, зазначили аналітики, був ряд причин, хоча ситуація була досить неоднозначною.

З одного боку, за словами аналітиків, пропозицію валюти в першій половині дня перевищувала попит, що дозволило гривні трохи зміцнитися. Така ситуація склалася внаслідок того, що експортерам потрібна була національна валюта для сплати податків і виплат січневих авансів своїм співробітникам.

З іншого боку, Національний банк України зміг у другій половині дня утримувати курс допомогою скупки надлишків «анонімному» форматі, але ближче до кінця дня гривня все одно почала дешевшати.

Аналітики поки не можуть однозначно визначити тенденцію на валютному ринку, тому що ситуація складається стабільно суперечлива.