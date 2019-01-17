1+1+1. Навіщо Коломойському виборча матрьошка з кандидатів

Ігор Коломойський

У президентській гонці беруть участь як мінімум три кандидати, яких так чи інакше асоціюють з олігархом Ігорем Коломойським – Володимир Зеленський, Олександр Шевченко і Юлія Тимошенко, навіщо йому підтримувати відразу трьох?

Головна мета олігарха на майбутніх виборах — не пустити Петра Порошенка на другий термін, тому він хвалить у своїх інтерв’ю практично всіх, хто грає проти нинішнього президента. Що ж до більш вагомої підтримки з боку олігарха, то з цих кандидатів можна сформувати своєрідну виборчу матрьошку, пише ГК.

Головною фігурою цієї матрьошки є найбільш рейтинговий кандидат Юлія Тимошенко. Не так давно колишній власник Приватбанку особисто зустрічався з Юлією Володимирівною, після чого не скупився на компліменти. Мовляв, Тимошенко — найдостойніший кандидат з «старої обойми». Треба думати, в разі її перемоги Коломойський розраховує на вирішення своїх проблем, пов’язаних з «Укрнафтою», позовами по Приватбанку та іншими бізнесами. Тут варто згадати, що протягом останніх років відносини між Коломойським і Тимошенко складно було назвати теплими. Наприклад, в 2015 р. олігарх в інтерв’ю виданню Politico вжив стосовно неї некоректне висловлювання, назвавши політичну позицію Тимошенко часів її останнього прем’єрства «проституцією». Але тепер, схоже, вирішив діяти за принципом «ворог мого ворога — мій друг», забувши старі образи.

Навіщо Коломойський потрібен Тимошенко? В першу чергу це можливість використовувати ресурс однією з чотирьох головних українських медіагруп — «1+1». По-друге, Ігор Валерійович цілком може підтримати Юлію Володимирівну і фінансово. Тобто альянс взаємовигідна для обох.

Тим не менше повністю довіритися чолі «Батьківщини» олігарх не може — після виборів Тимошенко запросто може і проігнорувати умови домовленостей. Тому звичний до розкладання яєць у різні кошики олігарх у своїй підтримці не обмежується Юлією Володимирівною. З ним міцно пов’язані ще як мінімум два кандидати в президенти.

Насамперед мова йде про шоумена Володимира Зеленском, маріонеткою якого Коломойський з іронією називає себе, намагаючись такою словесною еквілібристикою дати зрозуміти, що жодним чином їм не керує. Все, тим не менш, чудово розуміють підтекст цієї жарти екстравагантного олігарха.

Про те, що Зеленський може виграти вибори, мова, зрозуміло, не йде, але у Коломойського є цілком раціональні мотиви, щоб його підтримувати. Шоумен для Коломойського цілком може бути якоюсь противагою Тимошенко і елементом торгу з нею. Комік, наприклад, може знятися з виборів на користь Тимошенко, при цьому олігарх, природно, отримає від цього якісь бонуси.

Крім того, Зеленського можна досить ефективно використовувати як «торпеду» персонально проти Порошенка під час самої кампанії.

Ну і не треба забувати, що участю в президентській гонці Зеленський може забезпечити своїй (?) партії «Слуга народу» достатній для проходження в парламент рейтинг. Останнє, здається, самий вагомий мотив витратитися на кампанію Зеленського. Як би не хвалив сьогодні Коломойський Тимошенко і як би не підтримував її кампанію, це жодним чином не гарантує олігарху повного взаєморозуміння і дружби з Тимошенко в разі її перемоги. Єдиний політичний актив, який змусить будь-якого президента рахуватися з Коломойським, — це наявність у парламенті вагомої групи людей, що орієнтуються на олігарха. Так що фракція Зеленського може виявитися дуже потрібна Коломойському у світлі певної залежності президента від парламенту.

Якщо Тимошенко — самостійний політик, і її нинішнє співробітництво з Коломойським пов’язано зі взаємною вигодою і явно тимчасовий, Зеленський робить вигляд, що не залежить від олігарха, але всі розуміють, що це не так, то кандидат від партії КРІП Олександр Шевченко — явний протеже Ігоря Валерійовича.

Незважаючи на те, що рейтинг господаря «Буковеля» коливається в межах статистичної похибки, він теж потрібен Коломойському в якості кандидата в президенти. Хоча Коломойський і трохи охолов до свого колись улюбленому політичного проекту — партії КРІП, але явно не хоче зовсім кидати цей проект. Так що балотування Шевченка, притому що не претендує на вагомий результат, дозволить більш-менш тримати на плаву КРІП, а заодно допоможе Шевченка і наступного разу пройти в парламент по мажоритарці. Ну і плюс контрольовані люди у виборчих комісіях.

Що ж до обсягів фінансової підтримки кандидатів у президенти, то на цю тему олігарх висловився цілком конкретно, поіменно і навіть в цифрах. «Якби мав можливість, підтримав би фінансово під час президентської кампанії Юлію Тимошенко, шоумена Володимира Зеленського та екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка»,- сказав він, додавши, що на виборах кандидатові потрібно від $50 млн до $100 млн.

А ще Коломойський встиг похвально висловитися про Святослава Вакарчука, який все ще не визначився зі своїм походом на вибори. Грошей олігарх всім учасникам виборів десятками мільйонів, звичайно ж, не роздає, але поагітувати, як бачимо, готовий за кого завгодно, якщо його прізвище не Порошенко.

1+1+1. Навіщо Коломойському виборча матрьошка з кандидатів оновлено: Січень 17, 2019 автором: Redactor