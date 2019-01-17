Росія звинуватила Білорусь у мільйонних втрат

Росія в черговий раз звинуватила владу Білорусі у реекспорті санкційної продукції з третіх країн під виглядом білоруських товарів. Посол у Мінську Михайло Бабич стверджує, що з-за подібних дій Москва регулярно втрачає сотні мільйонів доларів. Слова російського дипломата наводить «Інтерфакс».

«Росія продовжує втрачати сотні мільйонів доларів за постачання санкційної продукції з третіх країн під виглядом продукції Республіки Білорусь, від так званого лжетранзита, контрабандних постачань, від маніпуляцій з заниженням ПДВ», — стверджує посол.

Він також поскаржився на те, що закрити наявні лазівки не вдалося досі, вони продовжують активно працювати.

Росія, за словами посла, готова впливати на Білорусь з допомогою законодавчих нововведень, акцизних і митних змін, а також правоохоронними заходами щодо порушників. Однак всі дії будуть неефективними, якщо їх не підтримає білоруська сторона.

«Розраховуємо, що наші колеги нас в цьому підтримають, і в 2019 році ми теж повинні суттєво вплинути на вирішення цієї проблеми», — зазначив посол, підкресливши, що з 2019 року вся продукція, що надходить на територію Росії через Білорусь, буде відслідковуватися в системі контролю за обігом продуктів під назвою «Меркурій». Вона повинна посприяти тому, щоб і російські, і білоруські митники бачили весь ланцюжок походження товару.

Росія і Білорусія регулярно обмінюються звинуваченнями у зв’язку з реекспортом європейських товарів, які потрапляють під санкції на території Росії і поставляються в нашу країну під виглядом білоруських товарів. Білоруські виробники часто проводили нескладні махінації, що дозволяло змінити країну походження:, так, наприклад, з’явилися білоруські креветки і білоруська папайя.