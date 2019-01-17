У Польщі засудять шість осіб за святкування дня народження Гітлера

Головний організатор події звинувачений у підготовці та розповсюдженні плакати із запрошенням на святкування.

Польська прокуратура передала в суд обвинувальний висновок проти учасників і організаторів святкування дня народження Адольфа Гітлера в 2017 році.

“Обвинувальний висновок у шести учасників організованого товариством “Гордість і сучасність” дня народження Гітлера надійшло до районного суду Водзислав-Шльонського. Це результат допитів майже 60 свідків”, – йдеться в повідомленні.

Головний організатор події також звинувачений в підготовці і поширенні плакати із запрошенням на святкування, використанні нацистських жестів і незаконному володінні вогнепальною зброєю.

На початку минулого року в Польщі розгорівся серйозний скандал після репортажу телеканалу TVN24 про те, як журналісти інкогніто побували на заходах, що проводяться громадською організацією “Гордість і сучасність”. Серед них було святкування дня народження Гітлера. У лісі, де воно проходило, були розвішані прапори зі свастикою, звучали нацистські марші, тости, нацистські привітання.