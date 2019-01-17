В Україні буде рости число мільйонерів — дослідження

Україна увійшла в десятку країн, у яких до 2023 році очікується найбільший приріст жителів з особистим статком від одного до 30 мільйонів доларів. Такі дані оприлюднені у звіті консалтингової компанії Wealth-X.

Так, Україна знаходиться на десятому місці списку — приріст

очікується на рівні 9,2%. Очолює рейтинг Нігерія з 16,3%. Місця з другого

по дев’яте зайняли Єгипет (12,5%), Бангладеш (11,4%), В’єтнам (10,1%), Польща (10%),

Китай і Кенія (по 9,8%), Індія (9,7%) і Філіппіни (9,4%).

В кінці минулого року в світі проживало 22,4 мільйона чоловік

зі станом від одного до 30 мільйонів доларів, що на 1,9%більше, ніж роком раніше.

У сукупності ці люди володіють 61,2 трильйона доларів (на 1,8% більше, ніж у 2017

році). Їх називають High Net Worth (висока чиста вартість [активів]), або HNW.

Найбільшу частку з них (89,3%) складають люди з активами від одного до п’яти мільйонів.

Менше одного відсотка володіють станом від 20 до 30 мільйонів.

Майже 75% всіх HNW зараз проживають в десяти країнах: США (8,6

мільйона чоловік), Китаї (1,9 мільйона), Японії (1,6 мільйона), Німеччини (один мільйон),

Великобританії (894 тисячі), Франції (877,4 тисячі), Канаді (505 тисяч), Південної Кореї

(476,7 тисячі), Австралії (473,6 тисячі) та Італії (418 тисяч).

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні 134 співробітника різних підприємств отримали зарплату від 1 до 24,9 мільйонів гривень.

У той же час 32 працівники «Укрпошти» получилиболее мільйона гривень

зарплати.

У той же час в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох

років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно дорожчають

продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати

перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами і

овочами.