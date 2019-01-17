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У французькому університеті Ліона прогриміла серія потужних вибухів

17.01.2019

Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов

Сьогодні, 17 січня, в місті Ліоні на сході Франції прогриміла серія вибухів в будівлі університету. За ним послідував сильний пожежа.

Повідомляється, що потужні вибухи прогриміли в бібліотеці студентського містечка. Дах будівлі охоплена вогнем. В даний час на місці події працюють пожежники. Людей не пускають до будівлі ближче, ніж на сто метрів.

За попередньою інформацією, на даху будівлі вибухнули газові балони під час проведення робіт з утеплення. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в результаті події троє людей отримали легкі травми. Інформація про постраждалих уточнюється.

Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывовВо французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов

Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов Во французском университете Лиона прогремела серия мощных взрывов

Примітно, що вибух в Ліоні стався менш ніж через два тижні після того, як Париж здригнувся від вибуху в пекарні на центральній вулиці Тревиз, де загинули чотири людини.

Вибух був викликаний великий витоком газу — будь-яка зв’язок з тероризмом виключена. За словами паризького прокурора Ремі Хейца, пролунав вибух є випадково.

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