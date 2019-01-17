У французькому університеті Ліона прогриміла серія потужних вибухів

Сьогодні, 17 січня, в місті Ліоні на сході Франції прогриміла серія вибухів в будівлі університету. За ним послідував сильний пожежа.

Повідомляється, що потужні вибухи прогриміли в бібліотеці студентського містечка. Дах будівлі охоплена вогнем. В даний час на місці події працюють пожежники. Людей не пускають до будівлі ближче, ніж на сто метрів.

За попередньою інформацією, на даху будівлі вибухнули газові балони під час проведення робіт з утеплення. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в результаті події троє людей отримали легкі травми. Інформація про постраждалих уточнюється.

Примітно, що вибух в Ліоні стався менш ніж через два тижні після того, як Париж здригнувся від вибуху в пекарні на центральній вулиці Тревиз, де загинули чотири людини.

Вибух був викликаний великий витоком газу — будь-яка зв’язок з тероризмом виключена. За словами паризького прокурора Ремі Хейца, пролунав вибух є випадково.