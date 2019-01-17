Теракт в Кенії: 19 осіб числяться зниклими без вести

Фахівці також знайшли вибухівку у приміщенні, де стався теракт.

Щонайменше 19 осіб числяться зниклими без вісті після теракту, який 15 січня стався у готелі Dusit в кенійській столиці, місті Найробі.

За даними видання, в загальній складності їй надійшли повідомлення про 94 випадках пропажі людей після теракту. Пізніше повідомлялося, що це число зменшилося до 50.

Станом на 17 січня 75 випадків були закриті з позитивним результатом, 19 раніше опрацьовуються.

У теж час, представники поліції виявили вибухівку в готелі, де стався теракт.

“До теперішнього часу знайдено одне вибухову речовину, воно доставлено в безпечне місце для детонації. Закликаємо громадян не панікувати, якщо почують вибух, так як це контрольований вибух”, – передає слова поліції видання.