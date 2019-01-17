Жертвами обвалення шахти в Афганістані стали вісім осіб

В результаті обвалення золотодобувної шахти в Афганістані загинули, щонайменше, вісім людей, ще двоє постраждали.

В Афганістані в результаті обвалення золотодобувної шахти в провінції Бадахшан загинули, щонайменше, вісім людей, ще двоє постраждали. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє телеканал Tolo News.

Як доповів губернатор провінції Гуламулла Саєда, обвалення шахти відбулося в четвер у місцевості під назвою Рагистан.

При цьому даних про стан постраждалих поки немає.

Раніше на північному заході Китаю при обваленні вугільної шахти загинули не менше 19 осіб.