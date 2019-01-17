Конкурс на участь в модулі «Політичний лідер» склав 43 людини на місце

«Прийом заявок на участь у навчальному модулі «Політичний лідер» Вищої партійної школи «Єдиної Росії» завершений. До теперішнього моменту надійшло і вже опрацьовано модераторами понад 8,5 тис. анкет, з них було схвалено 6,5 тис. Таким чином, конкурс на участь у стартовому модулі проекту склав 43 осіб на місце», – повідомила перший заступник секретаря Генеральної ради «Єдиної Росії», депутат Держдуми Ольга Баталіна, підбиваючи підсумки заявочної кампанії, що завершилася 15 січня.

До 22 січня пройде наступний відбірковий етап – запис трьох відеорезюме і з 22 січня по 1 лютого учасники повинні будуть пройти відбіркові тести.

Баталіна розповіла, що лідерами за кількістю надісланих заявок стали Краснодарський край, Ростовська область, м. Москва, Калінінградська область, Ставропольський край, Республіка Башкортостан, Московська область, Пермський край, р. Санкт-Петербург, Республіка Татарстан.

Також вона звернула увагу на те, що деякі кандидати не змогли виконати всі умови участі в проекті. «На жаль, деякі заявки були оформлені неправильно, містили неточні відомості і ряд інших порушень. У підсумку модераторами було схвалено 6500 анкет», – зазначила Баталіна.

Перший заступник секретаря Генеральної ради «Єдиної Росії» нагадала, що до 22 січня в рамках наступного етапу відбору слухачів навчального модуля «Політичний лідер» продовжують прийматися відеорезюме. Бажаючі пройти навчання повинні викласти їх в особистому кабінеті. Учасникам запропоновано розкрити три теми і розповісти, чому саме вони повинні увійти до складу кадрового резерву Партії, що вони хочуть змінити навколо себе, в яких ситуаціях змогли реалізувати свої лідерські якості. За перші дні прийому відеорезюме всі три необхідні матеріалу завантажили вже більше 200 учасників.

Заступник керівника підмосковного відділення «Молодої Гвардії Єдиної Росії» Олександр Толмачов зазначив, що Московська область є одним з лідерів за кількістю заявок. «Це показник того, що у регіону хороший кадровий потенціал. Я це бачу і за участі молоді в освітніх програмах, стажуваннях, організованих Урядом Московський області, регіональним відділенням партії «Єдина Росія». У Підмосков’ї молодих політиків є багато можливостей для розвитку та професійного зростання, модуль «Політичний лідер» стане новою формою навчання, але вже на федеральному рівні. Сподіваюся, що учасники проекту з Підмосков’я гідно покажуть себе, а модуль стане для них дорогою у велику політику», — сказав Толмачов.

«Політичний лідер» – це перший модуль програми партійного навчання в рамках Вищої партійної школи. Це навчання орієнтоване на політиків зі стажем, людей з досвідом громадської роботи. Всього в цьому році буде відібрано 150 учасників, для яких в Москві пройде тижневе навчання і кращі будуть зараховані в кадровий резерв Партії. Подробиці про участь у проекті можна дізнатися на сайтеhttps://politleader.er.ua/.