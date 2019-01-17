Як корупція в Білорусі стала частиною системи держуправління

Ми так звикли вимірювати рівень корупції, порівнювати її з російською і самозаспокоюватися, що якось і не помітили, як вона стала частиною всієї системи. Росії за нами вже навіть і не наздогнати.

Я просто диву даюся, як білоруські чиновники не шанують президента. Глава держави чи не кожен день говорить про економію, вимагаючи не витрачати ні одного зайвого рубля з бюджету. Президент їздить в Росію, просить хоч якусь компенсацію “податкового маневру”, щоб білоруський бюджет зовсім не здулася, а чиновникам все дарма.

В ході останнього журналістського розслідування, опублікованого “Щоденником”, я зателефонував головному трансфузиологу Мінська, аби поставити одне єдине питання: Чому стартова ціна закупівлі систем для фотообробки і зберігання одиничних доз плазми до апарату Macotronic, наміченої на 28 січня, в 10 разів вище реальної і в 4 рази вище, ніж купує Росія. Відповідь шокувала навіть мене, але він же згодом, після осмислення того, як працює вся система, став для мене одкровенням.

Керівник Міського центру трансфузіології заявила, що записала мій дзвінок на диктофон і передасть запис у відповідні органи, щоб вони розбиралися, чому журналіст цікавиться такими питаннями. Виходить, що для державного чиновника, який витрачає бюджетні кошти, наші з вами гроші, цілком нормально купувати вироби за ціною в 5-10 разів дорожче реальної, а той факт, що журналіст цікавиться цим питанням – це вже привід для втручання відповідних органів. Саме так і ніяк інакше. Купувати втридорога можна, а от цікавитися цим – не смій. А далі що, будемо садити за цікавість, за бажання знати, як витрачаються наші гроші? Корупція так глибоко прописалася в системі госуаправления, що фактично вивернула навиворіт її суть.

Конкретний приклад. Запитую у представника одного постачальника Моз, чому по всіх дев’яти лотами, де він виграв, в торгах брали участь лише дві компанії: її компанія, і компанія її сина? І скрізь крок був тільки один, у розмірі 0,1%, а компанія сина не зробила жодної ставки.

“Хіба це не говорить про договірний тендері?”, – задаю я пряме запитання.

“Але ж так працюють всі”, – щиро дивується жінка, не розуміючи, чого від неї хочуть.

Я спочатку подумав, що вона сміється, але немає, говорила і щиро дивувалася. І не тільки вона одна. Саме тому, “що так працюють всі” публікація будь-якого журналістського розслідування на цю тему сприймається, як замовлення конкурентів. Герої публікацій і навіть чиновники щиро дивуються і не розуміють, з якою метою журналісти все це підготували і опублікували, чого від них хочуть. Адже система така. Ну опублікують чергове викриття, і що далі?

Всі хто працюють в системі, прекрасно розуміють, що це призведе лише до того, що замість однієї компанії, прийде інша або дві інших, але нічого не зміниться. До нашого жаху, це дійсно так.

Наприклад, в ході останніх операцій силовиків проти корумпованих чиновників Моз, була фактично ліквідована діяльність комерційної структури, яка мала значну частку на ринку медичних закупівель. Компанія продавала за цінами в 10 разів дорожче, бюджет платив і, головне, ніхто сторонній в її сферу діяльності вклинитися не міг, щоб збити ціну.

Начебто компанію усунули зі закупівель, чиновників посадили, але силовики самі зізнаються: нічого не змінилося. Замість однієї компанії з’явилися три (прямо як у міфічної гідри замість однієї відрубаної голови виросли навіть не дві, а відразу три голови). Всі чудово знають, що за трьома новими головами, які зайняли місце колишньої, стоять все ті ж люди, які працюють все за тією ж схемою, але ніхто нічого зробити не може. Тому що голови ще розумніші стали і глибше проникли в систему.

В іншому випадку силовики без порушення кримінальної справи змогли домогтися того, щоб незважаючи на опір корумпованих чиновників на закупівлі змогли пробитися інші компанії і збити ціну вдвічі. Договір з переможцем уклали, бюджет повинен був заощадити величезні гроші, але… Маючи корумповані зв’язки не тільки з білоруськими чиновниками, але і регіональними менеджерами виробника, голова гідри домагається того, що виробник під різними приводами відмовляється продати переможцю товар. У підсумку закупівля зірвана, і на повторній вже виходить переможцем традиційна голова гідри з уже традиційною ціною.

Або ще одна, прямо протилежна схема. Голова гідри знає, що на закупівлю хоче вийти конкурент з ціною в кілька разів нижче. Вона виводить на конкурс нового фіктивного учасника, який збиває ціну ще нижче, до нереальною, виграє тендер, але коли доходить справа до укладення договору, відмовляється це робити. В результаті тендер знову зірваний.

Подібних схем дуже багато і силовики зізнаються, що безсилі проти них. Тому проблема не в окремих головах, а в самій гідрі, в системі держуправління, яка нею стала. Це вже багато хто розуміє.

Як перемогти міфічну гідру, відомо всім. Питання в іншому, як усе це стало можливим.

Займаючись темою корупції багато років, я прийшов до переконання, що корупція прописалася в білоруській системі після того, як у Білорусі ввели централізовану систему держзакупівель. Всі ці “Белмедтехники” та інші аналогічні структури на якомусь етапі допомогли приборкати корупцію, але потім, навпаки, допомогли їй прописати в білоруській системі державного управління.

В тій же Росії, якщо якомусь медустанові потрібно щось купити, воно виходить на централізовану майданчик, оголошує тендер і купує. Навіть якщо тут і виникає корупція, але вона має приватний, не системний характер. Компанія дасть відкат представнику медустанови і на цьому все завершиться. Та й ціна закупівлі в такому випадку зросте незначно, адже давати відкат потрібно, в основному, тільки одній людині, який відповідальний за закупівлі.

У Білорусі все по-іншому. Якщо медустанові потрібно щось купити, воно звертається в “Белмедтехнику”, з якої погоджує в тому числі і ціну. Створюється тендерна комісія, де вже більше десятка осіб. І всі вони чудово розуміють, скільки коштує на ринку той чи інший товар. Тому, щоб провести корупційну закупівлю, потрібно заплатити всім, або змусити їх робити, що треба. Краще заплатити, щоб потім не настукали куди не потрібно. У підсумку в корупцію виявляються замішані всі: і заступник міністра, і представники “Белмедтехники”, та представники Центру експертиз і випробувань в охороні здоров’я, і представники лікарні, і всі інші особи. Тому, коли КДБ заарештував заступника міністра, директора УП “Белмедтехника”, керівника ЦЭИЗ, головлікарів лікарень, це нічого не змінило. Замість відрубаних голів з’явилися нові і система діє також, як раніше. І мало того, що в “Белмедтехнике” беруть ЦЭИЗ беруть Моз беруть, ми їм ще й зарплату платимо. Так-так, платимо їм зарплату за це! А навіщо вони потрібні? Чому лікарня сама не може проаналізувати в інтернеті ціни (це займе від сили пару годин, навіть якщо прийде досконалий новачок в темі) і сама провести закупівлю? Навіщо потрібна ця армія чиновників? Навіщо платити їм гроші за те, щоб вони мали можливість брати хабарі і купувати в рази дорожче? У цьому взагалі немає ніякого сенсу. А тепер ще й певна система безпеки в Моз… Їм теж платити? Скільки ж можна на одні і тіж граблі наступати*

Тому, якщо розцінювати журналістські розслідування з позиції зміни окремих гравців системи – в цьому дійсно немає сенсу. Але якщо говорити про зміну самої системи, про економію бюджетних коштів з метою виконання вказівок президента, в цьому є великий сенс.