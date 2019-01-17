Глава НБУ заявив про найбільший за сім років зростання ВВП України

Глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій заявив, що зростання ВВП країни за дев’ять місяців склав 3,8%, що, за його словами, є найкращим показником за останні сім років.

«Зростання ВВП за 9 місяців 3,8%. Наш прогноз на кінець 2018 року – 3,4%. Це кращий показник за останні 7 років. Нам також вдалося домогтися зниження інфляції до 9,8% – найкращий показник за 5 останніх років», — цитує Інтерфакс-Україна Смолія.

Він повідомив, що золотовалютні резерви НБУ збільшилися до $20,8 млрд — найвищого показника з кінця 2013 року.

Смолій також зазначив, що у другому півріччі курс гривні за 2018 рік зміцнився на 1,4%.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір досягти зростання ВВП на рівні 3% в 2019 році.