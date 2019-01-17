Залишився голос розуму в Європі?

Останні роки стан військово-політичної обстановки в регіоні характеризується триваючим протистоянням Росії, її союзників та партнерів з країнами Заходу на чолі з США.

Обстановку, яка склалася в Східній Європі і в світі в цілому можна охарактеризувати словами Президент Білорусі: «На жаль, змушений погодитися з висновками останньої доповіді Мюнхенської конференції про те, що наша планета підійшла до краю прірви, за якою знаходиться глобальний конфлікт. Конфронтація стала одним з визначальних факторів розвитку міжнародних відносин… Сьогодні в нашому регіоні очевидний великий політичний і економічний замовлення на ескалацію напруженості. Воронка протиборства затягує в себе все нові і нові країни, перетворюючись в міжблокова протистояння. Палахкотітиме вже не тільки Україна або Східна Європа. Так недалеко і до ядерного конфлікту між геополітичними гравцями, у якій не буде переможців».

Цьому сприяє і те, що Північноатлантичний союз щорічно збільшує інтенсивність заходів оперативної і бойової підготовки. Основна увага приділяється підвищенню можливостей НАТО за оперативними перегрупувань військ на територіях європейських і прибалтійських членів Альянсу, створення багатонаціональних формувань з метою ведення наступальних і спеціальних операцій. Крім того, на територіях сусідніх країн посиленими темпами модернізуються дороги і шляхопроводи, інфраструктура військових містечок, створюються запаси озброєння і військової техніки.

Це відбувається на тлі того, що військово-політичне керівництво країн, що входять в НАТО, підтримали ініціативу Вашингтона про збільшення оборонних видатків європейських держав і Канади за рахунок доведення до 2024 року військових бюджетів членів альянсу до 2 % від ВВП.

В цих умовах наша країна проводить послідовну миролюбну політику. У липні 2017 року на відкритті літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Мінську саме білоруська сторона запропонувала ідею нового Гельсінського процесу.

Виступаючи в травні минулого року на міжнародному форумі «Східна Європа: в пошуках безпеки для всіх», Президент Білорусі зазначив, що назва нового документа і місце його прийняття не мають значення, важливо, щоб такий діалог почався, і його результатом стало реальне зміцнення міжнародної безпеки. Ініціатива білоруської сторони народилася не на порожньому місці. Відбуваються в останні роки події тільки підтверджують погіршення ситуації в регіоні і світі в цілому.

Олександр Лукашенко знову запропонував ідею так званого широкого всеосяжного діалогу, який був би спрямований на те, щоб всі конфліктуючі сторони сіли за стіл переговорів і замість того, щоб з’ясовувати стосунки на полі бою, за столом переговорів почали б розмову про те, як протистояти більш актуальним глобальним викликам і загрозам, які сьогодні існують. Це і тероризм, і кібертероризм, і торгівля людьми, і міжнародна злочинність, і багато іншого.

Глава білоруської держави відзначив: «Великі держави, покликані бути надійними гарантами стабільності, сьогодні не можуть прийти до єдиної думки щодо жодного серйозного питання. З одного боку, вони говорять про важливість збереження сучасної архітектури безпеки, а з іншого – не залишають спроб обійти вето в Радбезі ООН».

Особливе занепокоєння викликає, перш за все, відсутність гарантій недопущення масштабного збройного конфлікту, нехай навіть ненавмисно. В умовах глобальних геополітичних і економічних трансформацій в світі принципові протиріччя між державами накопичуються і приймають гостру форму.

У сусідніх країнах, розміщуються нові військові бази, відбувається розширення Альянсу на Схід. У Польщі, країнах Балтії, інших державах приймаються рішення про те, щоб додатково розмістити американський військовий контингент, деякі навіть готові заплатити за це.

Аналізуючи минулі за останні півроку заходи бойової підготовки країн-членів НАТО, чітко напрошується висновок – країни Північноатлантичного блоку, незважаючи на заявлену оборонну тематику навчань, готуються до наступальних бойових дій. Проти кого – цілком очевидно.

Взаємні претензії та геополітичне протистояння між Сходом і Заходом, між Росією і США, призупинення участі Америки у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, тліючі і нові конфлікти, зростання обвинувальної риторики на адресу один одного викликають серйозні побоювання у всьому світі.

Звичайно ж, білоруська сторона не може спокійно спостерігати за цими процесами. Тому, незважаючи на те, що офіційний Мінськ на всіх можливих майданчиках і зустрічах на різних рівнях виступає за врегулювання будь-яких конфліктів виключно мирним шляхом, у Республіці Білорусь приймаються заходи з підтримання обороноздатності армії. Пріоритетними напрямами будівництва армії є: оптимізація бойового і чисельного складу і, виборче переозброєння військ на сучасні зразки озброєння та військової техніки, збереження кадрового потенціалу та підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил.

На жаль, політична еліта більшості країн Східної Європи, не усвідомлює інтереси своїх країн, не здатна самостійно домовлятися, а можуть лише приєднуватися до рішень господарів, яким байдужа їхня доля, що вже само по собі формує передумови для наростання загроз безпеки.