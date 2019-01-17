Росія все сильніше соромиться своєї бідності і розчаровується в Путіні

61% росіян відчуває почуття сорому за «вічну бідність і невлаштованість» в Росії. Кількість таких людей зросла на 7% за два роки. Про це йдеться у дослідженні «Левада-центру», результати якого 17 січня опублікувало РБК. Соціологи з’ясували, що почуття сорому у 45% громадян країни викликає розпад СРСР, і ця цифра зросла на 12% за два минулих роки, а за грубість вдач, хамство і неповагу людей один до одного соромляться 37% опитаних. Крім того, 24% росіян соромно за хронічне відставання від Заходу за «те, у що врешті-решт вилилася перебудова», 21% – за репресії і терор 1920-1950 років. А 9% зізналися, що їм соромно за прихід до влади президента Володимира Путіна — проти 1% трьома роками раніше. В результаті, почуття сорому за підсумки перебудови і за прихід Путіна до влади виявилися найбільш швидкозростаючими трендами. Експерти «Левада-центру» також з’ясували, чим пишаються росіяни. Тут значних змін немає: 87% відповіли, що перемогою у Великій Вітчизняній війні, половина опитаних заявила, що освоєнням космосу, а 45% вибрала приводом для гордості приєднання Криму. Серед частих відповідей також звучали російська література (40%) і досягнення науки (37%). ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Друга “шестирічка” Путіна: На кого проллється золотий дощ національних проектів Друга «шестирічка» Путіна: На кого проллється золотий дощ національних проектів Професор Катасонов: На наших очах відбувається «розпилювання» бюджету в космічних масштабах Опитані також вважають, що Росія є великою державою (75%) і повинна зберегти за собою цю роль (88%). Ще 62% респондентів сказали, що росіяни — це великий народ, що має особливе значення в історії. Як пояснює аналітик «Левада-центру» Каріна Піпія, звернення до минулого відбувається, коли недостатньо підстав для гордості у сьогоденні. На рівні держави, додає вона, звернення до минулого характеризується пошуком національної ідеї, а на побутовому — в наклейках на автомобілі з написами «1941-1945: можемо повторити». У підсумку національна гордість в Росії сильно прив’язана до радянських часів і ключовим досягненням того періоду. «Звідси і сором за те, що розвалили таке держава, особливо серед старших поколінь. Сучасної позитивної і колективно спільної ідеї, навколо якої могло б солідаризуватися фрагментоване російської суспільство, без звернення до минулого та історії в даний час немає», — вважає експерт. Зауважимо, що результати опитування «Левада-центру» підтверджують версію ряду аналітиків: сьогодні головна проблема для влади в тому, що критика Володимира Путіна стають суспільно-схвалюваним поведінкою. Це означає, що нейтральні конформістські виборці — люди, які завжди приєднуються до більшості, — починають виступати проти президента. Поки падіння рейтингу не критично для Путіна, який знаходиться на чолі держави тривалий термін, та ще після прийняття ним непопулярної пенсійної реформи. Проблема в тому, що ситуація розвивається як сніжний ком. В результаті, за прогнозами Інституту соціології РАН, всього через рік від нинішньої підтримки глави держави може мало що залишитися. І якщо ситуація в країні вибухне, Кремль може отримати нелінійний протестний відповідь — в такому місці, де влада його зовсім не чекають. — Опитування «Левада-центру» не надто інформативний, — зазначає кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов. — Він апелює до системи трафаретних оцінок: всіх нас в дитинстві вчили, що треба пишатися. В цьому сенсі нічого нового в опитуванні немає. Більш цікаво те, чого ми стали соромитися. У багатьох в Росії сформувалося відчуття, що в останні 15-20 років — з приходом до влади Володимира Путіна — виникла нова епоха. Її навіть називали однією з кращих в новітній історії, поряд з епохою Леоніда Брежнєва. Зазначалося, що при Путіні і люди живуть краще, і свобода є — чого ніколи раніше в Росії не поєднувалося. Зараз же це відчуття — що на початку нульових в країні сталося щось хороше — стало розсмоктуватися. І даремно журналісти і політологи ліберальної спрямованості нарікають на те, що зростає тяга до радянських часів і навіть до Йосипу Сталіну. Це говорить, на мій погляд, не про підтримку тоталітарних тенденцій в суспільстві, а про глибоке розчарування в нинішній добі, причому постійно наростаючому. А також про те, що цього розчарування потрібна якась альтернатива. «СП»: — шукають Альтернативу в часи СРСР? — Так, там вона «під ліхтарем». Альтернативу найлегше знайти саме в радянських часах, які ще не встигли забути. «СП»: — Коли в суспільстві виникло це відчуття розчарування? — Воно особливо сильно стало проступати в 2018 році. Ще в 2017-му його, я вважаю, не було. Відчуття розчарування співпало з президентськими виборами, і подальшими діями влади і суспільства. Складається враження, що, проголосувавши за Путіна, люди віддали йому належне, і це багато що змінило. Люди як би сказали Путіну: «Президент раніше був поза критики, але тепер все — ми квити, більше ми вам нічого не винні. І тепер ми будемо ставитися до вас так, як ви цього реально заслуговуєте на сьогоднішній день». «СП»: — Люди дійсно стали соромитися приходу Путіна до влади? — Безумовно. Причому розчарування — і це головне — охоплює не тільки ліберальні кола, але й тих, хто раніше входив в путінське більшість. «СП»: — Наскільки стрімко розвивається цей процес? — Динаміку процесу, який йде менше року, визначити складно. Важко сказати, чи буде вона розвиватися, і наскільки швидко. Нагадаю, коли в травні-червні почалося швидке падіння рейтингу Володимира Путіна, багато хто вважав, що цей процес зупиниться і піде назад, що просідання рейтингу — тимчасове явище. Але час показав, що назад процес не пішов, інші справа, що і заглиблюватися він не став. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Росія знову потрапила в мережі застою Росія знову потрапила в мережі застою Син-старшокласник мене шокував: «Мама, я не вірю, що у нас в країні щось налагодиться» Зовні зараз невдоволення застигло на якомусь проміжному рівні. Втім, фокус-групи ряду дослідників, зокрема, соціолога Сергія Беланівського — говорять про те, що невдоволення все-таки продовжує йти вглиб. Про це ж говорять мої власні дослідження контенту в соціальних мережах, якими я зараз займаюся. Вони показують, що нічого позитивного про владу практично ніхто не говорить. Навпаки, загальним місцем стають ситуації, в яких прийнято лаяти владу. «СП»: — У чому тут ризики для Кремля? — Це сприяє тому, щоб до невдоволення підключалися верстви суспільства, які орієнтуються на думку більшості. Саме таке положення говорить про те, що невдоволення владою в Росії буде тільки поглиблюватися. Крім того, це означає, що нинішня епоха не залишиться в російській історії як однозначно позитивна. Все хороше, як відомо, швидко забувається, а погане залишається в пам’яті надовго. Люди все ще продовжують пишатися приєднанням Криму та іншими зовнішньополітичними успіхами, але все-таки набагато менше — на третину менше, ніж у 2016 році. Я вважаю, громадяни починають розуміти, що Росія зіткнулася з величезними труднощами, які нинішня влада не здатна вирішити. Можна сказати, що опитування «Левада-центру» показує: люди бачать неоднозначність і складність тих процесів, які вплуталася Росія у зовнішній політиці.