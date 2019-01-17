Дуда оголосив загальнонаціональний траур в Польщі

У Варшаві оголошено триденний траур.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив загальнонаціональний траур у зв’язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича. Про це він повідомив в Twitter в четвер, 17 січня.

“У зв’язку з трагічною смертю пана Павла Адамовича – мера міста Гданська я оголосив національний траур на території Польської Республіки з 17.00 18 січня 2019 року до 19.00 19 січня 2019 року”, – написав Дуда.

Польський президент також поросил всіх належним чином поважати траур.

Відзначимо, що в Гданську траур був оголошений з вівторка до дня похорону Адамовича – в суботу. У Варшаві оголошено триденний траур.

Нагадаємо, 14 січня мер польського міста Гданська Павел Адамович помер від ножових поранень, отриманих 13 січня ввечері під час благодійного концерту.

Відомо, що напад скоїв 27-річний чоловік, який під виглядом представника ЗМІ безперешкодно вийшов на сцену і завдав меру мінімум два удари ножем в область серця. Він був затриманий на місці, але встиг крикнути в мікрофон, що раніше був нібито несправедливо укладено з вини опозиційної партії “Громадянська платформа”, членом якої був Адамович.