Ще один завод Жеваго визнаний банкрутом

Костянтин Жеваго

У відношенні ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод (ПААЗ), що входить в групу КрАЗ народного депутата Костянтина Жеваго, відкрита ліквідаційна процедура. Підприємство визнав банкрутом Господарський суд Полтавської області, йдеться в повідомленні в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Журналісти нагадують, що справа про банкрутство ПААЗ порушили

10 квітня минулого року через неплатоспроможність підприємства та неможливість

поліпшити фінансове положення без залучення великої позики та отримання

прибутків для погашення зобов’язань. На той момент загальна сума заборгованості

дорівнювала 761,29 млн грн.

Завод спеціалізується на виробництві гальмівної апаратури

для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, причепів та напівпричепів,

автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки.

«У січні-березні 2018 року завод збільшив обсяг реалізації на

20,2% до аналогічного періоду 2017 року — до 37,5 млн грн, потім дані не

надавав», – підкреслює агентство.

У 2017 році чистий дохід підприємства становив 178,5 млн

грн, що на 22,4% більше показника 2016 року. Чистий прибуток становила 11,03

млн грн проти 18,47 млн грн в 2016 році.

Рані SKELET-info повідомляв, що Господарський суд Київської області визнав банкрутом також належить Жеваго ЗАТ «Росава» і відкрив ліквідаційну процедуру.

Крім того, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings

підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) британської гірничорудної

компанії бізнесмена Костянтина Жеваго Ferrexpo з активами в Україні до

рівня «В+» з «В».